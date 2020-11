États-Unis : les personnes LGBT+ ont voté deux fois plus pour Trump qu'en 2016

Mardi 3 novembre 2020, les Américain.e.s ont voté pour élire leur nouveau président. Historiquement, les personnes LGBT+ plébiscitent le ou la candidat.e démocrate. Cela a une fois de plus été le cas lors de l’élection de cette année, mais plus de personnes LGBT+ ont choisi de voter pour Donald Trump qu’en 2016.

Selon le sondage mené par Edison Research pour le National Election Pool et publié sur le New York Times, ce chiffre a augmenté du double. Sur les près de 16 000 personnes interrogées, 7 % d’entre elles se sont identifiées comme étant LGBT+. C’est un taux de participation record et une forte représentation, puisqu’il est estimé que 4,5 % de la population américaine est LGBT+. D’après CNN, en 2016, les électeurs LGBT+ représentaient 5 % de l’électorat.

28 % de personnes LGBT+ ont voté pour Trump

Lors de la précédente élection présidentielle américaine, seulement 14 % de personnes LGBT+ ont voté pour Donald Trump et Mike Pence. Cette année, le sondage révèle que ce chiffre a doublé pour atteindre 28 % de votes. En face, environ 61 % des votant.e.s LGBT+ ont voté pour Joe Biden et Kamala Harris.

Selon le Williams Institute, environ 9 millions d’électeur.trice.s LGBT+ sont recensé.e.s aux États-Unis. Le sondage d’Edison Research ne prend donc pas en compte l’ensemble de l’électorat LGBT+. Les résultats restent tout de même surprenants, quant au bilan déplorable de Donald Trump en matière de droits LGBT+, surtout envers les personnes trans.

Lire aussi : Joe Biden critique la transphobie de Donald Trump

Depuis son arrivée au pouvoir, l’administration Trump s’est attaquée aux droits des personnes trans. Le président républicain leur a interdit de servir dans l’armée en juillet 2017. Le ministère du Logement et du Développement urbain a autorisé les refuges pour sans-abri à discriminer les personnes trans et refuser de les accueillir. Selon Glaad, l’administration Trump a attaqué les personnes LGBT+ dans au moins 181 mesures politiques depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier 2017, soit 1365 jours.

Le plan LGBTQ+ de Joe Biden et Kamala Harris, mis en place si le candidat démocrate est élu, mentionne notamment un revirement du « trans military ban » de Trump et un rétablissement des protections pour les personnes LGBT+ sans-abri. « La haine et la discrimination contre les personnes LGBTQ+ ont commencé bien avant l’arrivée au pouvoir de Trump et Pence. Les vaincre ne résoudra pas le problème, mais c’est un premier pas essentiel pour reprendre notre marche vers l’égalité », écrit le candidat.