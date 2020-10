« Les Garçons bleus » : découvrez le portrait animé de Greg

Pour ce nouveau portrait, Francisco Bianchi met à nu Greg, un prothésiste qui a lui-même été amputé d’une jambe suite à un accident de moto. Il est aussi coureur de fond et explique dans, cet épisode, comment son accident a changé le rapport qu’il entretient avec son corps.

« Je suis beaucoup à l’écoute de mon corps, je lui fais subir beaucoup de choses dans le sport. D’un autre côté, il me le rend bien parce que mon corps est plus beau qu’avant, il est plus fort qu’avant.

Si j’essaie de l’écouter, je peux aller loin. Le fait d’avoir un accident change un peu le rapport avec son corps. On est obligé de passer par des états où on doit oublier un peu sa pudeur et où on doit se surpasser.

C’est important pour se sentir bien, pour être bien dans sa peau et pour être bien dans son handicap. Il faut l’accepter et puis il faut le découvrir et l’aimer. Il faut aimer son corps », explique Greg.

Vous pouvez voir ou revoir tous les autres portraits des « Garçons Bleus » sur le compte Instagram.