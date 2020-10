La série LGBT+ « Les Engagés » bientôt de retour

Le tournage de la dernière saison de la série LGBT+ Les Engagés a débuté le 6 octobre et se poursuivra à Bruxelles jusqu’à fin novembre pour une diffusion prévue en 2021 sur france.tv slash.

Pour l’ultime saison, le format de la série passe à la version XXL. Il n’y aura plus d’épisodes de 10 minutes mais la réalisation sera faite sur trois épisodes de 45 minutes.

« Avec les deux premières saisons en format court, nous avons créé un univers intimiste avec des personnages très incarnés. Cette année nous nous sommes dits : « Et s’il leur arrivait quelque chose d’exceptionnel ? » Hicham et Thibaut vont vivre une grande aventure, une suite d’événements va les sortir de leur confort et les secouer violemment. Tout cela se mêle aux enjeux humains qui se prolongent. Avec des épisodes de 45 minutes, nous pouvons proposer une narration plus dense, plus complexe. Des notes de thriller apparaissent, dans une double intrigue où les enjeux ne vont cesser de gagner en intensité. Je partage la réalisation de cette saison avec William Samaha, et nous avons voulu que ces changements se traduisent aussi visuellement, avec des ambiances plus sombres et contrastées », a déclaré Sullivan Le Postec le créateur de la série, dans un entretien pour le média JocK.life.

Dans cette nouvelle saison, toute l’équipe du centre LGBT+ viendra en aide à Anzor, un réfugié tchétchène victime d’une agression. Les personnages se lanceront dans une enquête qui les mènera jusqu’à la sphère politique bruxelloise.

Pour les fans de la série, rassurez-vous ! Vous allez retrouver tout le casting des précédentes saisons. Mehdi Meskar incarne Hicham et Éric Pucheu celui de Thibaut. Vous retrouvez aussi Denis d’Arcangelo (Claude), Nanou Harry (Nadjet), Malika Azgag (Kenza), Adrian de la Vega (Elijah), Claudius Pan (Bastien)…

Pour les nouvelles têtes, il y aura Ishtvan Nekrasov dans le rôle d’Anzor, ainsi que Nacéra Zaidi, qui interprète Ilhem, la cousine d’Hicham. Pour la partie bruxelloise, il y aura les comédiens Franck Fargier et Clémentine Verdier qui incarneront les personnages d’Amaury Mercoeur et de Virginie Tellier.

Nous restons à l’écoute des infos du tournage et nous vous présenterons la bande-annonce dès qu’elle sera disponible.