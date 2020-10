Un donneur de sperme gagne son procès contre une clinique qui aide les familles LGBT+

Au Royaume-Uni, Neil Gaskell, a remporté une somme à cinq chiffres à la suite d’un procès qu’il a mené contre une banque de sperme qui aident des familles LGBT+ à concevoir un enfant. Il a porté plainte contre la clinique lorsqu’il a appris que son sperme avait été donné à des couples de même sexe et que cela avait engendré des naissances.

D’après le média LGBT+ Queerty, l’histoire commence en 2010 lorsque Neil Gaskell consulte la clinique Care Fertility avec sa femme pour des problèmes d’infertilité du couple. À la suite de plusieurs fécondations in vitro (FIV), le couple réussit à avoir trois enfants. La clinique avait, à l’époque, félicité Neil Gaskell sur la qualité exceptionnelle et très vigoureuse de ses spermatozoïdes et lui a proposé une réduction sur les honoraires s’il acceptait de donner son sperme à la clinique. Neil Gaskell a accepté la proposition avec une seule condition : il ne souhaitait pas que son sperme soit donné à des couples LGBT+.

« J’accepte que certaines personnes trouvent cela inconfortable et que les gens peuvent penser que je suis homophobe, ou contre l’idée des mères célibataires. Mais cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité. Il ne s’agit pas de discriminer les couples de même sexe, ce n’est pas pour des raisons religieuses et je n’accepte pas que ce soit du sectarisme. Je pense à ces familles, à ces enfants, tous les jours et tout le temps. […] Mais vous ne pouvez pas discuter avec la biologie… Il faut un homme et une femme pour créer un enfant, et je suis d’avis que si des enfants naissent avec mon sperme, ils doivent avoir une mère et un père », a déclaré Neil Gaskell au Daily Mail.

Neil Gaskell a fait ses dons sperme juste avant l’adoption de la loi sur l’égalité au Royaume-Uni. La clinique n’a donc pas hésité à offrir les gamètes de Neil Gaskell à des couples de même sexe afin de leur offrir la chance de pourvoir avoir un enfant. Ses dons ont engendré cinq enfants dont des jumeaux. Son sperme a également servi à concevoir des enfants de mères célibataires.

« J’étais engourdi, et dans le fou total lorsque j’ai appris la nouvelle. J’ai passé 14 ans à ne jamais m’attendre à être père, maintenant j’ai 16 enfants », a déclaré Neil Gaskell

Neil Gaskell prétend que cette histoire a détruit son mariage et qu’il s’est séparé de sa femme après l’annonce de cette nouvelle. Peu de temps après la séparation, il a lancé une action en justice contre la clinique britannique et le tribunal a fini par statuer que le sperme de Gaskell n’aurait pas dû être utilisé par la clinique Care Fertility après l’adoption de la loi sur l’égalité.

« Je voudrais revenir en arrière et souhaiter que cela ne se soit jamais produit, mais maintenant, la chose la plus importante est ce que ressentent ces enfants. »

Il y a encore du chemin à faire pour que les droits des personnes LGBT+ soient acceptés et respectés.