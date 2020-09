Selon le site Bustle, tous les collèges d’Angleterre vont, à partir du mois de septembre, mettre en place des cours d’éducation sexuelle incluant des sujets LGBT+. Parmi les thèmes abordés : l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les familles homoparentales et les relations.

Cette mesure intervient après des directives publiées en février 2019 par le ministère de l’Éducation britannique. Elles disposent que « les écoles doivent veiller à ce que les besoins de tous les élèves soient correctement satisfaits et à ce que tous les élèves comprennent l’importance de l’égalité et du respect. Les écoles doivent veiller à se conformer aux dispositions pertinentes du Equality Act de 2010 (…) selon lesquels l’orientation sexuelle et le changement de genre font partie des caractéristiques protégées ».

Des cours d’éducation sexuelle inclusifs aux sujets LGBT+ en Angleterre

Les enseignant.e.s en Angleterre doivent être « sensibles et adaptés à l’âge » dans leur manière d’aborder le programme inclusif LGBT+, qui doit être « pleinement intégré dans leurs programmes d’études pour ce domaine du programme plutôt que dispensé comme une unité ou une leçon autonome ».

« Les écoles sont libres de déterminer comment elles le font, et nous nous attendons à ce que tous les élèves aient appris du contenu LGBT à un moment opportun dans le cadre de ce domaine du programme », explique le ministère. Grâce à ce nouveau cursus, les élèves doivent comprendre « la sexualité humaine, se respecter et respecter les autres ».

Sidonie Bertrand-Shelton, responsable des programmes éducatifs à l’association Stonewall, a salué cette décision. Elle précise qu’une éducation sexuelle qui inclut les questions LGBT+ va apprendre aux élèves que « certains enfants ont deux mamans ou deux papas ». Selon elle, un tel apprentissage dès le plus jeune âge « aide à créer des environnements inclusifs pour que chacun se sente à sa place ».

Josh Bradlow, directeur des politiques à Stonewall, a déclaré que cela aurait changé sa vie s’il avait reçu la même éducation à l’école. « Cet enseignement aura un impact tout aussi fort sur les personnes LGBT que sur les non-LGBT », explique-t-elle. « Je pense que cela joue un rôle énorme et décisif dans la lutte contre l’intimidation ».