En 2021, toutes les écoles publiques du territoire écossais donneront des cours sur l’histoire LGBT+ aux élèves durant leur cursus scolaire.

Selon le média LGBT+ GayTimes, c’est John Swinney, le vice-premier ministre et ministre de l’éducation qui a récemment annoncer la nouvelle.

« L’Écosse est déjà considérée comme l’un des pays les plus progressistes d’Europe en matière d’égalité LGBT+. Je suis heureux d’annoncer que nous serons le premier pays au monde à intégrer l’éducation inclusive LGBT+ dans le programme scolaire. »

La répartition des cours se fera sur différentes tranches d’âge en fonction des sujets. Les cours feront des focus sur des sujets qui concerneront la lutte contre l’homophobie, la biphobie, la transphobie et la prise de conscience de l’histoire de la communauté LGBT+.

Il faut savoir que le mariage pour tous est légal en Écosse depuis 2014 et qu’avant cela, le pacs avait été mis en place dès 2005. Les couples de même sexe peuvent y adopter des enfants depuis 2009 et la loi anti-discrimination sur la sexualité et l’identité de genre est en place depuis 2010.

D’après une enquête de 2019, la majorité des Britanniques sont favorables à l’inclusion de l’histoire LGBT+ dans les programmes scolaires de l’école primaire. De nombreux débats ont été fait et seulement 17 % des répondants se positionnent en désaccord avec l’enseignement de l’histoire LGBT+ pour des élèves de l’école primaire.

« L’éducation LGBT+ est un enseignement qui change la vie de tant de jeunes, c’est pourquoi il est si incroyablement puissant de voir autant de Britanniques soutenir cette nouvelle loi. Nous devons aux générations futures de faire en sorte que nos écoles soient un lieu où tous les enfants et les jeunes peuvent être eux-mêmes. Il est essentiel que le gouvernement investisse davantage dans la formation et les ressources pour mieux préparer les enseignants et les écoles à fournir un enseignement inclusif de haute qualité, maintenant et à l’avenir », a déclaré Paul Twocock , PDG de Youth Endowment Fund anciennement Stonewall UK.

Une autre enquête a révélé que deux élèves LGBT+ sur cinq, soit 40 %, n’ont jamais rien appris sur les sujets LGBT+ dans leur environnement scolaire, alors que près de la moitié, soit 45 %, ont déjà été victimes de harcèlement homophobe.

