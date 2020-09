3 questions à Kevin Aujard, président de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne

La crise sanitaire, dans sa partie confinée entre mars et mai, a occasioné l’arrêt de toutes les activités sportives des clubs LGBT+, regroupés sous la bannière de la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL). Mais depuis plusieurs mois déjà, le sport LGBT+ a repris ses marques. La FSGL, avec l’Inter-LGBT et le Centre LGBTQI+de Paris et d’Ile-de-France, organisent ce week-end la Rentrée des Assoces LGBTQI+ à la Halle des Blancs-Manteaux, les 12 et 13 septembre. Kevin Aujard, président de la FSGL, a répondu à nos questions.

Komitid : Comment se porte le sport LGBT+ ?

Kevin Aujard : Le sport LGBT+ se porte plutôt bien, les associations ont fait leur rentrée la semaine dernière, et pour le moment la crise sanitaire et les mesures de protection n’ont pas démotivé les licenciés. Nous verrons par la suite comment évoluent les conditions sanitaires, mais ce ne sera pas une année normale dans la pratique sportive. Il y a un véritable engouement autour des valeurs du sport inclusif et notre crédo « Faisons du Sport Ensemble ! » reste toujours très rassembleur.

Vous participez au salon de rentrée des associations LGBT+. Qu’allez-vous y présenter ?

On participe à la Rentrée des Assoces, mais on l’organise surtout. La journée du dimanche sera entièrement consacrée au monde du sport. Nous sommes très heureux que Madame Maracineanu, Ministre des Sports et Madame Elisabeth Moreno inaugurent cette journée sportive ce dimanche à 11h30. Nous espérons grâce à cette présence renforcer ce sentiment d’inclusion de tous et toutes par le sport. Je pense que la présence de deux ministres est un geste fort pour le sport inclusif dans la perspective des JO 2024.

Quels sont les chantiers de la FSGL pour cette année ?

Cette année nous avons lancé pas mal de grands projets. Tout d’abord, un plan Banlieues, afin de montrer que le sport inclusif n’est pas uniquement réservé aux personnes vivant à Paris. Pour cela nous avons participé récemment au Forum de la ville de Villejuif sur invitation de la Mairie. Nous allons aussi être partenaire de la Corrida de Villejuif le 11 octobre, et nous sensibiliserons à ce moment là sur le droit à la différence dans le milieu sportif. Nous développons également un plan Régions afin de développer le sport en province. Enfin, nous mettons en place une charte d’accueil afin que l’on puisse tous et toutes continuer à faire du sport ensemble.