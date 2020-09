« Tell Me Why », le premier jeu vidéo à inclure un personnage principal trans

Les efforts de Microsoft pour l’inclusivité et la visibilité LGBT+ paye enfin. La multinationale informatique américaine s’est associée au studio Dontnod Entertainment pour créer Tell Me Why, le premier jeu vidéo incluant un personnage principal trans. Ce jeu a été lancé à la suite de Life is Strange 1 et 2, dans lequel apparaissait déjà des personnages LGBT+. Nous l’avions annoncé fin 2019 et le jeu Tell Me Why est enfin sorti le 27 août dernier.

Tell Me Why est un jeu vidéo d’aventure en plusieurs épisodes qui plonge le/la joueur.euse dans une petite ville d’Alaska. Dans la ville fictive de Delos Crossing, Tyler et Alyson Ronan connectés par une histoire complexe et intime enquêtent sur leur enfance floue et troublée. Le jeu les replongera dans les souvenirs d’enfance, le trouble et la transidentité de Tyler.

Le scénario et le déroulement du jeu reprend avec beaucoup de finesse et de réalité les différents problématiques rencontrés par la communauté LGBT+. Dans le jeu, la transphobie sera aussi évoquée par des épisodes où Tyler devra faire face à des micro-agressions de la part des habitants de Delos Crossing.

Le jeu a déjà fait l’objet de nombreux soutiens et de critiques positives et encourageantes.

« La bonne chose à propos du jeu, je pense, est qu’il établit un bon équilibre entre la transidentité de Tyler et montre la façon dont cela l’affecte, le tout lié à la façon dont les autres réagissent envers lui. […] Je pense que l’équilibre consistant à ne pas ignorer la transidentité de Tyler, comme si cela n’affectait pas sa vie, et à ne pas en faire le point central, est l’une des choses que Tell Me Why a vraiment réussi. » a déclaré Nick Adams, directeur de la représentation trans de Glaad.