La Berlinale introduit des prix d'interprétation non genrés

Lundi 24 août, les co-directeur.trice.s de la Berlinale, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, ont publié un communiqué pour annoncer le retrait des récompenses pour « meilleur acteur » et « meilleure actrice ». À la place, le festival international du film de Berlin va introduire des catégories non genrées. C’est le premier festival majeur de cinéma à prendre une telle décision.

« La Berlinale a réorganisé les prix décernés par le jury. Les prix d’interprétation seront définis de manière non genrée. Au lieu des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice, un « Ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un rôle principal » et un « Ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un second rôle » seront attribués », écrivent les directeur.trice.s. Ces récompenses seront donc attribuées indépendamment du genre des acteur.trice.s.

« Nous pensons que le fait de ne pas séparer les récompenses en fonction du genre dans le domaine de l’interprétation constitue un signal pour une prise de conscience plus sensible dans l’industrie cinématographique », est-il précisé.

Les nouvelles catégories, appliquées à partir de l’année prochaine, sont les suivantes :

Ours d’or du meilleur film (décerné aux producteur.trice.s)

Grand prix du jury de l’Ours d’argent

Ours d’argent du meilleur réalisateur

Prix du jury de l’Ours d’argent

Ours d’argent pour la meilleure performance dans un rôle principal

Ours d’argent pour la meilleure performance dans un second rôle

Ours d’argent pour le meilleur scénario

Ours d’argent pour la meilleure contribution artistique

En 2017, les MTV Movie Awards ont été la première remise de prix à introduire des récompenses non genrées. Les catégories « Meilleur acteur » et « Meilleure actrice », ont été remplacées par « Meilleure performance dans un film » et « Meilleur performance dans une série ». Ainsi, Emma Watson a remporté le premier prix non genré pour son rôle de Belle dans le film La Belle et la Bête.

La prochaine édition de la Berlinale aura lieu du 11 au 21 février 2021.