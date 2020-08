Russie : un artiste fait voler un rainbow flag au dessus de Moscou

Alexander Donskoy, un artiste gay russe et ancien maire de la ville d’Arkhangelsk (nord de la Russie), a accroché un drapeau arc-en-ciel à des ballons pour le faire voler vers le Kremlin à Moscou.

Le drapeau a été soulevé par des dizaines de ballons aux couleurs de l’arc-en-ciel sur la place du Manège. Alexander Donskoy a décidé de faire un tel happening pour protester contre la loi contre la « propagande homosexuelle » du gouvernement de Russie. Depuis 2013, celui-ci interdit la « promotion » de tout ce que les autorités considèrent comme contraires aux valeurs familiales traditionnelles pour les mineur.e.s. Cette législation a entraîné l’emprisonnement de personnes LGBT+, juste en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. La loi a été dénoncée par de nombreux.ses militant.e.s et associations.

ЛГБТ активисты запустили шарики с радужным флагом над Красной площадью. Видео : Twitter | @t1f pic.twitter.com/xuibIK0Dbj — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

D’après le média russe Novaya Gazeta, Alexander Donskoy a voulu envoyer un message à Vladimir Poutine en faisant voler le drapeau près du Kremlin, la résidence officielle du président de la Russie. Ce dernier, ainsi que d’autres responsables politiques russes ont critiqué en juin dernier les ambassades étrangères pour avoir accroché des rainbow flags à l’extérieur de leurs bâtiments.

L’artiste a été maire de la ville d’Arkhangelsk entre 2005 et 2008. Il a annoncé en 2006 qu’il avait l’intention de se présenter à la présidence de la Russie, mais a été arrêté en 2007 et accusé de délits financiers et d’abus de pouvoir. Il a purgé une peine de probation de trois ans et ses partisans affirment que les accusations étaient uniquement motivées par des motifs politiques.