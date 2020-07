Une bonne partie des musées du monde entier s’est lancée dans un concours original et ce n’est pas pour nous déplaire : quel est le plus beau fessier de notre patrimoine mondial artistique ?

L’idée originale vient du Yorshire Museum, un musée sur la biologie, la géologie, l’archéologie, la numismatique et l’astronomie en Angleterre. Le commissaire d’exposition du musée a lancé l’initiative dans un tweet datant du 26 juin dernier, avec le hashtag #BestMuseumBum et #Curatorbattle accompagnés de deux photos du joli fessier d’un athlète romain.

IT’S TIME FOR #CURATORBATTLE !💥

Today’s theme is #BestMuseumBum !

This cracking Roman marble statuette depicts an athlete at the peak of fitness ! It may have decorated the town house of one of Eboracum’s wealthier residents. Has someone taken a bite out of this 🍑 ?

BEAT THAT !💥 pic.twitter.com/N3A6KYz339

— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) June 26, 2020