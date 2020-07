Voici le programme de la journée :

Pride 2020

Les organisations LGBT+ lancent un appel à manifester ce samedi 4 juillet à partir de 16 heures. Le rendez-vous est pris Place Pigalle. La lutte continue et la cause LGBT+ à des revendications. La marche sera animée en tête de cortège par DJ GURU.

Appel a manifester ce samedi 04 Juillet 16h place Pigalle.captation vidéo+ montage Chriss Lag Publiée par Drass Mustach sur Mercredi 1 juillet 2020

Dans l’appel à cette manifestation, on peut lire :

« Face aux violences racistes, sociales, LGBTIphobes et misogynes, nous revendiquons nos droits à une existence débarrassée de l’oppression patriarcale qui nous tue, nous maltraite, nous psychiatrise, nous viole, nous expulse, nous mutile, nous exploite et nous silencie. Cette manifestation est avant tout mise à disposition des collectifs de lutte et individu.e.s pour que chacun.e puisse crier ses fiertés et porter ses revendications. »

Pour plus d’informations sur la Pride 2020, rendez-vous ici : https://www.facebook.com/events/264730994949538/

Ride Pride Décalage

Décalage fait sa « Marche des fiertés sur roues » ! Le rendez-vous est fixé à 15 heures devant le gymnase des Pyrénées. Dans l’appel, on peut lire : « Lesbiennes, bies, trans et alliées en vélo ou roller, mettez vos casques, huilez vos chaînes, vos platines et apportez vos pancartes !

Car nous n’oublions pas les violences policières lors des manifestations pour les droits des femmes et les violences policières qui sévissent encore en France comme aux États-Unis contre les personnes racisées. Et nous n’oublions pas la PMA et les violences médicales subies par les personnes intersexes. »

Pour plus d’informations sur Ride Pride Décalage, rendez-vous ici : https://www.facebook.com/events/1430622490455416/