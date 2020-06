La crise sanitaire liée au Covid-19 a récemment bouleversé l’agenda de toutes les manifestations culturelles et militantes LGBT+. Plus de 120 manifestations ont été annulées à l’échelle mondiale. Il a donc fallu trouver une solution pour pallier cette massive annulation.

Le 1er avril, InterPride et l’European Pride Organizers Association ont annoncé qu’ils allaient collaborer avec d’autres organisations LGBT+ internationales pour organiser la Global Pride 2020. Il s’agit du premier festival LGBT+ virtuel mondial diffusé en direct samedi 27 juin.

L’évènement sera accessible à toutes et tous via n’importe quel objet connecté. Les organisateurs espèrent jusqu’à 300 millions de participant.e.s.

« Il y a cinquante ans, des organisations se sont réunies pour planifier la première Journée de la libération gay qui a changé le monde, notamment les Daughter of Bilitis, le Gay Liberation Front, la Mattachine Society et Lavender Menace. La production de Global Pride est planifiée de la même manière que celle à l’époque, mais avec une touche technologique du 21e siècle. Les personnes LGBT+ du monde entier vont se rassembler virtuellement pendant cette crise d’injustice raciale et de pandémie », a déclaré Michelle Meow, la productrice exécutive de Global Pride.

La Global Pride s’associe aussi au mouvement Black Lives Matter afin de combattre toutes les formes de discrimination.

Les organisateurs ont annoncé la présence de nombreuses personnalités, artistes et politiques.

Sur la liste politique : le candidat démocrate à la Maison-blanche, l’Américain Joe Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Président autrichien Alexander Van der Bellen, le Président islandais Guðni Jóhannesson, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Mais pas de personnalités politiques françaises en vue.

Victor Madrigal Borloz (expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination LGBT+) et la Commissaire européenne à l’égalité Helena Dalli apporterons également leur contribution.

Sur la liste des artistes : Todrick Hall, Conchita Wurst, Lola McQueen, Jeangu Macrooy, Adam Lambert, Kesha, The Village People, Mel C, Pussy Riot, Calum Scott, Natasha Bedingfield, les Pussycat Dolls Rita Ora, Bebe Rexha, Stephen Fry, Leslie Jorden et Russell Tovey, entre autres.

De nombreux appels aux dons ont été lancés afin de venir en aide à la communauté LGBT+ qui a aussi terriblement souffert de la crise sanitaire.

Pour suivre l’évènement (dès 7 heures du matin en Europe), rendez-vous samedi 27 juin sur : https://www.globalpride2020.org