« Les Garçons bleus - 12 Portraits » : Zoom sur Jean-Christophe Bouvet, acteur

Dans ce nouvel épisode des « Garçon Bleus – 12 Portraits », l’artiste Francisco Bianchi déshabille Jean-Christophe Bouvet. On a pu voir ce comédien dans les films de Paul Vecchiali, André Téchiné, Jean-Claude Guiguet ou encore de Claude Chabrol et Jean-Luc Godard. Plus récemment, il a aussi tourné pour les réalisateurs queers Yann Gonzalez et Antony Hickling.

Sous le stylo de Francisco, Jean-Christophe Bouvet se dévoile et parle de son rapport au corps et à la masculinité.

« Je vois mon corps aujourd’hui de manière beaucoup plus apaisée, parce que j’ai trouvé mon style : c’est l’ogre. »

« Quand je vois ce corps, mon corps d’un homme de 70 ans… En fait, je le trouve magnifique »

Avec l’expérience et la maturité, Jean-Christophe Bouvet a appris à apprivoiser ce « corps d’ogre » capable de susciter autant d’attirance que de répulsion :

« Quand je vois ce corps, mon corps d’un homme de 70 ans… En fait, je le trouve magnifique et je comprends que l’ogre exerce une fascination sur les jeunes gens. […] Il y a quelque chose qui se dégage, il y a aussi une attirance/répulsion par rapport à ce corps mystérieux, le corps du vieux, le corps de l’ogre. »

Découvrez son portrait :

