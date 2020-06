Charlène Duval vous en dit plus sur l'édition « sur canapé » des Voix contre le sida

Les chœurs LGBT+ des Voix contre le sida se produiront le 17 juin à 20h30 pour un concert sur canapé sur Youtube. Rencontre avec Charlène Duval, la maîtresse de cérémonie de cet événement virtuel.

Komitid : Covid-19 oblige, Des Voix contre le sida proposent cette année un « concert sur canapé » à voir en streaming sur YouTube le 17 juin à 20h30. Quel en est le principe ?

Cette année, c’est une 18e édition un peu particulière. L’événement devait avoir lieu début avril au Théâtre Déjazet. Il avait déjà été reporté au 17 juin. Comme les salles de spectacle sont toujours fermées à Paris, il a fallu “ se réinventer ” pour reprendre le vocable présidentiel et gouvernemental. Les Voix contre le sida se sont donc réinventées pour proposer une version en ligne, un web concert diffusé sur YouTube. On y retrouvera Les Caramels Fous, Equivox, Melo’Men, les trois chœurs qui sont les piliers de ces « voix ».

Quel est votre rôle dans ce concert virtuel et au sein du collectif ?

Je devais faire la présentation au Théâtre Déjazet, alors ça s’est transformé en présentation en ligne ! C’est très marrant, ça me rappelle quand je faisais du cinématographe ! Ce qui m’a toujours poussée à être présente auprès des Voix contre le sida , c’est l’extrême transparence dans la gestion et la remise des sommes aux associations. Je n’ai pas toujours connu ça dans d’autres soirées (rires).

Quelle est l’histoire des Voix contre le sida ?

Des Voix contre le sida est un événement musical créé il y a 21 ans au profit d’associations de lutte contre le sida. À l’origine, cette soirée était présentée par Jürgen Pletsch du Piano-Zinc qui m’a ensuite demandé de le rejoindre. Nous avons fait tandem. Il a chu et je suis restée.

La soirée est au profit de deux associations : Tandem Île-de-France et Les Petits Bonheurs. Comment peut-on les soutenir ?

Vous pouvez faire un don sur la plateforme sécurisée helloasso dédiée à l’évènement. Toutes les informations sont aussi sur les pages Youtube et Facebook des Voix contre le sida. Donc pas d’histoires. Si vous voulez donner, vous pouvez ! C’est très simple !

Plus d’infos sur les deux associations soutenues cette année :

Tandem Île-de-France intervient en milieu hospitalier ou à domicile en accompagnant, au travers d’une prise en charge globale, des personnes fragilisées par une ou plusieurs pathologies chroniques ou isolées, dans leurs démarches d’accès aux soins et aux droits sociaux, ainsi qu’en les assistant dans leurs projets de vie.

Les Petits Bonheurs, association créée en 2008, a pour but de soutenir et d’accompagner les personnes vivant avec le VIH ou malades du sida, particulièrement isolées socialement et affectivement, avec une attention toute particulière pour les plus de 60 ans.

En attendant la soirée du 17 juin, Charlène Duval a préparé quelques vidéos.

https://www.youtube.com/watch?v=vogLySpHVX4

https://www.youtube.com/watch?v=zsJY38SbaAo