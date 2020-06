France 2 mobilise son antenne pour le Sidaction le jeudi 25 juin 2020 dès 21 heures. Une séance de rattrapage bienvenue pour l’association qui a été contrainte d’annuler son événement télévisuel annuel en raison de la pandémie de Covid-19. Au programme : une émission musicale avec une multitudes d’artistes.

Lire aussi : Le Sidaction 2020 annulé à cause de l’épidémie de coronavirus

Inspirée des émissions populaires de Gilbert et Maritie Carpentier, cette fiction-variété unique en son genre, orchestrée par Marie-Sophie Lacarrau vous transportera dans l’univers des comédies musicales de Broadway, Las Vegas et Paris.

Spécialement conçus et chorégraphiés pour l’émission, vous revivrez de l’intérieur les plus beaux tableaux revisités de West Side Story, Notre-Dame de Paris, New York, New York, Roméo & Juliette, Moulin Rouge, Mozart, l’Opéra Rock, Cats, Hello Dolly !, Chicago, Les Dix Commandements…

La programmation féerique très queer et gayfriendly sera servie par un casting haut en couleurs : Bilal Hassani, Vincent Niclo, Agustin Galiana, Kamel Ouali, Florent Mothe, Arielle Dombasle, Jean Paul Gaultier, Chimène Badi, Nicole Croisille, les danseuses du Moulin Rouge… et bien d’autres encore !

Cette grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction sera l’occasion de sensibiliser une fois de plus les téléspectateurs et faire appel à leur générosité.

Rendez-vous est pris le jeudi 25 juin à 21h sur France 2.

Pour faire un don à Sidaction

• Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

• Par Internet : www.sidaction.org

• Par SMS au 92110 : en envoyant le mot « DON » pour faire un petit don de 5€ (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)

• Par courrier : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris