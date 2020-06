La joie de deux Indiens gays qui viennent d’acheter leur maison… et sont sortis du placard !

Apurva Asrani est un réalisateur et monteur indien de 42 ans.

Selon le média LGBT+ Queerty, le réalisateur a annoncé publiquement, dans un tweet posté le 29 mai, qu’il venait d’acheter sa première maison avec son petit ami à Goa (Inde). Il en profite pour avouer qu’il a caché cette relation pendant 13 ans en le faisant passer pour son cousin afin de pouvoir louer un logement et ne pas avoir des problèmes de voisinage.

« Pendant 13 ans, nous avons fait semblant d’être cousins pour pouvoir louer une maison ensemble. On nous a dit de “ laisser les rideaux tirés pour que les voisins ne sachent pas ” ce que nous sommes ». Nous avons récemment acheté notre propre maison. Maintenant, nous disons délibérément à nos voisins que nous sommes en couple 💕. Il est temps que les familles LGBT entrent elles-aussi dans la norme »

For 13 years we pretended to be cousins so we could rent a home together. We were told 'keep curtains drawn so neighbors don't know 'what' you are'. We recently bought our own home. Now we voluntarily tell neighbors we are partners 💕. It's time LGBTQ families are normalised too. pic.twitter.com/kZ9t9Wnc7i

