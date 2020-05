L'ambassadeur du Royaume-Uni en Pologne proteste à sa façon contre les « Zones sans LGBT+ »

Dimanche 17 mai s’est tenue la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT). Selon le média LGBT+ Out, Jonathan Knott, ambassadeur du Royaume-Uni en Pologne, a montré son soutien envers la communauté LGBT+ et a protesté à sa façon contre la politique actuelle non inclusive.

La Pologne a encore des efforts à faire concernant les droits des personnes LGBT+. Bien que l’homosexualité soit légale sur le territoire, le mariage pour tous n’est toujours pas légal et il manque encore beaucoup de lois anti-discrimination.

Les législateurs locaux ont récemment autorisé les régions à se déclarer comme étant des « zones sans idéologie LGBT ». Cette décision a été largement condamnée par d’autres pays européens. Depuis cette décision, environ un tiers des municipalités du pays se sont quand même déclaré « zones sans idéologie LGBT ».

Jonathan Knott, l’Ambassadeur du Royaume-Uni en Pologne ainsi que tout le personnel, ont porté des masques rainbow pour montrer leur soutien à l’occasion de l’IDAHOT.

« Alors que nous devons tous nous concentrer actuellement sur la lutte contre le Covid-19, nous ne devons pas oublier de continuer à protéger les valeurs auxquelles nous croyons. […] À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, nous réaffirmons notre soutien aux efforts de sensibilisation du public aux problèmes affectant la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée (LGBT+), et rendons hommage au travail acharné des personnes LGBT+, le Royaume-Uni et le monde entier garantissent les droits de l’homme et la dignité pour tous », a déclaré l’ambassadeur dans un communiqué.

Uwaga – homofobia jest zaraźliwa. Chrońmy się 😷😉

Pracownicy Ambasady obchodzą dziś Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii w tęczowych maseczkach 🌈

— UK in Poland 🇬🇧🇵🇱 (@ukinpoland) May 17, 2020

Jonathan Knott a également partagé une vidéo sur Twitter avec d’autres ambassadeurs présents dans ce pays. Le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, le Danemark, l’Islande étaient représentés dans ce tweet. Georgette Mosbacher, l’ambassadrice des États-Unis en Pologne était aussi sur la vidéo. Malgré l’actuelle politique anti-LGBT+ de Trump, l’ambassadrice a retweetée, elle aussi, la vidéo.