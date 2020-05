D’après le média LGBT+ PinkNews, l’ancienne enfant star de Matilda, Mara Wilson, ouvertement bi, a expliqué, dans une interview pour l’association Mairmaids, son point de vue selon lequel les enfants devraient pouvoir prendre des décisions concernant leur propre corps. Elle en profite pour rappeler à quel point elle était parfaitement capable de se défendre et de prendre des décisions à l’âge de 12 ans.

« Je pense que beaucoup d’enfants savent très tôt qu’ils sont différents ou qu’ils sont uniques »

« Je veux dire, de la façon dont je le vois, quand j’avais 12 ans, je savais que j’avais une maladie mentale. Je savais que je souffrais terriblement d’anxiété et de dépression, et j’ai lu quelques livres sur le trouble obsessionnel-compulsif et j’ai immédiatement pensé : “ Ça y est, c’est ce que j’ai, et je veux de l’aide pour cela ”. Alors je suis allé voir mon conseiller scolaire et j’ai dit : “ Je pense que j’ai ça, je veux me faire soigner ”. Et ils m’ont envoyé chez un thérapeute et ont dit : “ Voulez-vous prendre des médicaments ? ” Et j’ai dit que je voulais faire ce qui était le mieux pour m’en sortir, et je l’ai fait. Et je me suis défendu à 12 ans », a-t-elle déclaré.

Mara Wilson est revenue sur ses paroles en précisant qu’elle n’était pas complètement certaine que chaque enfant soit réellement capable de prendre ce genre de décision, mais dans son cas, ça l’a bien aidé… « J’aurais été suicidaire si je n’avais pas fait ça. Je savais quel était le problème. »

Étant consciente qu’il n’y pas vraiment de parallèle exact entre son histoire et les problématiques de transidentité, dans la mesure où elle n’est pas une maladie mentale, elle a ajouté :

« Je pense que beaucoup d’enfants savent très tôt qu’ils sont différents ou qu’ils sont uniques. Si les enfants sont capables de savoir que ce n’est pas le corps dans lequel ils veulent être ou qu’ils n’ont pas la bonne identité, je souhaite vraiment que les gens écoutent simplement les enfants honnêtement. »

Mara Wilson a reconnu les inquiétudes que peuvent suscitées la prise de médicaments pour des enfants, mais cela ne fera que retarder les problèmes. La star a parlé aussi des différences sur les droits des personnes trans entre le Royaume-Uni et les États-Unis, admettant qu’elle était « déconcertée » par la transphobie qui règne sur le territoire britannique.

Pour finir son interview, l’actrice dédie un message à toutes les personnes cis :

« La chose la plus importante est d’écouter les personnes trans, d’écouter les personnes non binaires, d’essayer de les comprendre et d’avoir de la compassion pour elles. Même si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous devez avoir toujours de la compassion et de la gentillesse. Il ne s’agit pas d’être “ politiquement correct ”, mais simplement d’être poli et gentil. »

Regardez son interview complète :

Pour nous permettre de poursuivre notre mission d’information et si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant, allez sur la page d’abonnement.