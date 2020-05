La distanciation sociale respectée pour un mariage lesbien… ou presque

Après quelques heures d’échanges de messages sur l’application HER, les deux femmes décident de se donner rendez-vous à Austin (Texas) au Blues on the Green. C’est à ce festival de concerts gratuits que les deux femmes ont eu leur premier rendez-vous, le soir même de l’anniversaire de Lindsey.

Bri se confie au média LGBT+ Out : « Cela peut sembler fou, mais c’est vrai. Cette nuit-là, quand nous sommes rentrées à la maison, nous avons toutes les deux supprimé notre application. Trois jours après notre premier rendez-vous, je lui ai demandé d’être ma petite amie et cinq jours après, je lui ai dit que je l’aimais. C’était juste un conte de fées lesbien, tu sais tu deviens petite amie, tu tombes amoureuse et tu te maries. »

Peu de temps après, les deux amoureuses ont commencé à rencontrer leurs familles respectives. Lindsey a rencontré la mère de Bri quand elle est venue la chercher pour un rendez-vous au cours du premier mois, et Bri a rencontré les parents de Lindsey à l’église peu de temps après. Six mois plus tard, Bri a été présenté aux jumelles. Un an après leur rencontre, elles avaient déjà réservé un lieu pour leur mariage alors que la demande officielle n’avait pas encore été faite.

« Nous savions que si nous voulions nous marier au printemps 2020, nous devions en quelque sorte agir vite », explique Lindsey.

« Nous avions prévu ce beau mariage dans ce manoir historique à Austin et comme le virus a commencé à se développer plus rapidement et que nous avions déjà lancé des commandes, nous avons rapidement réalisé que nous n’allions pas pouvoir avoir le mariage que nous avions rêvé. » a déclaré Bri.

Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le couple a reçu la mauvaise nouvelle qu’un membre de leur famille avait été infecté. Mais le couple ne renonce pas à l’idée de se marier. Attendre un an supplémentaire était trop long pour le couple. Les deux femmes trouvent donc l’idée et l’opportunité de se marier dans un drive-in, l’endroit est en plus idéal pour respecter les distances sociales.

Pour ce qui a été de l’organisation, le couple a dû faire face à de nombreuses administrations fermées mais elles ont fini par avoir l’autorisation officielle de se marier.

Pour la cérémonie, les deux femmes ont dû échanger les chaussures à talons qu’elles avaient prévues de porter pour des bottes de cow-boy pour pouvoir marcher sur une route de gravier jusqu’au lieu de la cérémonie. Familles et ami.e.s étaient présent.e.s, près de 80 voitures bordaient l’allée de fortune et la cérémonie était filmée en direct sur les réseaux sociaux pour les invités absents. La fête a durée toute la nuit avec diverses surprises.

Depuis la noce et le confinement, Bri et Lindsey on fait une mini lune de miel au bord d’un lac. Elles ont l’intention de se rattraper après la crise sanitaire en s’offrant un voyage au Mexique et en prévoyant également de refaire une grande réception avec amis et familles.