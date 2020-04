D’après le média LGBT+ GayTimes, l’enquête, relativement importante, a recueilli les réponses de 1400 femmes.

L’éditrice du magazine DIVA, Linda Riley a déclaré à l’agence de presse Reuters : « Je suis surprise que ce ne soit pas plus élevé. J’ai des jumeaux et ils ont été agressés au moins dix fois par un groupe d’enfants. Lorsque vous attendez les enfants à la porte de l’école, vous êtes confrontées à une homophobie passive. Les gens ne vous crient pas dessus, mais tout le monde chuchote et vous dévisage. »

C’est suite à ce genre d’incidents récurrents qu’elle a pris la décision de commander ce sondage. L’enquête a fait remonter nombre de témoignages de mères lesbiennes en couple, comme celui-ci : « Lorsque ma femme et moi nous sommes mariées, notre fille de quatre ans était si fière qu’elle s’est levée et l’a annoncé devant toute l’école. Ce qui a suivi a été des semaines de “ mariages lesbiens ” sur le terrain de jeu. »

Une autre femme partage son expérience suite à des actions anti-LGBT+ menées dans une école fréquentée par son enfant : « Des parents de l’école ont demandé aux enseignants de ne pas parler de la vie familiale de mon fils. Ils ont manifesté devant l’école de mon fils contre les relations LGBT+. Certains enfants disent à mon fils que c’est mal d’avoir deux mamans. »

L’homophobie subit par une enfant était devenue si problématique qu’elle « a cessé de vouloir aller à l’école ». La mère a ajouté : « Nous étions en colère, ce n’était pas géré par l’école, et nous nous sentions également coupables, comme si nous étions à l’origine des tourments de notre enfant. »

L’autrice Paula Alexander, mère de deux enfants, affirme : « Il y a sans aucun doute encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la communauté LGBT+ ne se sente égale et pleinement acceptée. Et pourtant, il y a 30 ans, je ne connaissais aucun modèle lesbien et je n’aurais jamais pu imaginer avoir mes propres enfants. Heureusement, cela au moins a changé. »