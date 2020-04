Le documentaire poignant « A Secret Love » retrace la très longue vie amoureuse d'un couple de lesbiennes

Le documentaire Netflix A Secret Love,qui sort mercredi 29 avril, retrace la relation amoureuse entre deux femmes américaines, Terry Donahue et Pat Henschel, qui a dû rester secrète pendant près de 65 ans.

Terry Donahue était l’une des joueuses de la ligue de baseball féminine qui a inspiré le film Une Équipe hors du commun, avec Tom Hanks, Geena Davis et Madonna. Cependant, la partie la plus captivante de son histoire n’était pas affichée à l’écran – jusqu’à présent.

Un amour caché

A Secret Love, filmé de 2013 à 2018, remonte jusqu’à la rencontre des deux femmes à Chicago et raconte leur histoire : comment elles ont dû se présenter comme de simples amies pendant des décennies ; comment elles ont fait ou non leur coming out à leurs parents conservateurs… « Face aux épreuves du vieillissement et de la maladie, leur amour se montre résilient lorsqu’elles entrent dans la dernière ligne droite », indique la description du documentaire.

D’après un article de TIME, les femmes sont tombées amoureuses en 1947. Bien qu’elles entretiennent une relation et soient « essentiellement inséparables », elles ont gardé leur amour secret. Toutes les personnes qui les côtoyaient pensaient qu’elles n’étaient que des colocataires, de bonnes amies ou des cousines. Pat Henschel suivait sa compagne à tous ses matchs de baseball à travers le pays. Elles ont finalement emménagé ensemble à Chicago et y sont restées pendant des décennies.

Terry Donahue est décédée en 2019 à l’âge de 93 ans de la maladie de Parkinson.

A Secret Love, produit par Ryan Murphy, Alexa L. Fogel et Brendan Mason, sera diffusé sur Netflix le 29 avril.

Pendant toute la durée du confinement, certains articles qui auraient dû être réservés aux abonné.e.s sont en accès libre sur Komitid. Pour nous permettre de poursuivre notre mission d’information et si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant, allez sur la page d’abonnement.