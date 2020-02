Découvrez la nouvelle série Netflix « Feel Good » avec comme protagonistes un couple lesbien

Netflix produit souvent des contenus LGBT+ sur sa plateforme (pour notre plus grand plaisir), avec dernièrement les séries Elite, Sex Education, AJ and the Queen, Tales of the City. Elle nous a dévoilé un super trailer de leur nouvelle série, et ça donne envie !

Écrite, créée et interprétée par Mae Martin, Feel Good met en vedette Martin dans le rôle de Mae, une comédienne qui a de fortes dépendances et dont les comportements addictifs et le romantisme intense dominent chaque partie de sa vie.

Sur son chemin, Mae rencontre George, joué par Charlotte Ritchie, et les deux tombent amoureuses.

Dixit Netflix : « Elles se lancent dans une romance enivrante alors que Mae jongle avec ses parents, ses compagnons toxicomanes dans un groupe de soutien aux drogues, ses collègues du club de stand up local et essaie surtout de transformer sa relation addictive en une relation saine. »

Composé de six épisodes de 30 minutes, Feel Good fera ses débuts sur Netflix le 19 mars.