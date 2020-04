Alors que les États-Unis ont partiellement assoupli leurs lois sur le don de sang des personnes LGBT+ au début du mois et que le parti libéral-démocrate allemand exige la levée immédiate de l’interdiction du don du sang des LGBT+, l’Australie semble être vraiment à la traîne.

La loi actuelle interdit à la communauté LGBT+ de donner son sang si elle ne justifie pas de 12 mois d’abstinence sexuelle.

D’après le média LGBT+ GayTimes, le gouvernement est en train d’étudier la question d’un assouplissement des lois qui pourrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année. Cependant, la loi continuera à exclure les personnes prenant de la PrEP, qui devront toujours justifier de 12 mois d’abstinence sexuelle pour pourvoir donner leur sang.

Un communiqué de Lifeblood, le service de don de sang de la Croix-Rouge australienne, a déclaré : « Les politiques de report sont régulièrement examinées et sont étayées par les preuves cliniques et scientifiques les plus récentes, de sorte que l’Australie maintient l’un des approvisionnements en sang les plus sûrs au monde. Lifeblood aimerait faciliter le don de sang à tous les Australiens, tout en garantissant que le sang et les produits sanguins australiens sont aussi sûrs que possible pour les receveurs. »

Néanmoins, les activistes et militants LGBT+ ne sont pas d’accord et affirment que le simple fait de réduire la période de report ne va pas assez loin. Ils décrivent l’assouplissement comme une simple « mise en scène ».

Rodney Croome, porte-parole de just.equal, a déclaré : « La nouvelle règle d’abstinence de trois mois n’augmentera pas de manière significative la quantité de sang sûr disponible pour la transfusion. À une époque de crise où les pénuries de sang se profilent, il est vital que tous les Australiens qui ne risquent pas de transmettre des maladies transmissibles par le sang soient en mesure de faire un don, y compris les personnes LGBT+ qui ne le sont pas. »

Les États-Unis ont ramené leur période d’abstinence sexuelle des LGBT+ de 12 mois à trois mois.

En réponse à la nouvelle, Glaad a tweeté : « Victoire ! Après des semaines de pression de GLAAD et d’autres institutions, la période de report sur les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes est passée de 12 mois à 3 mois. Cette victoire, cependant, reste imparfaite. Nous continuerons de faire pression pour que l’interdiction soit entièrement levée. »