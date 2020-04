Coutumier des séries à succès, le producteur gay Ryan Murphy nous prépare un retour à l’écran assez léché haut de gamme, comme à son habitude. Après avoir déjà créé quelques séries comme Nip/Tuck, Glee, Americain Horror Story et Pose, le revoici avec Hollywood, sa nouvelle création qu’il a écrit en collaboration avec Ian Brennan.

Le temps de sept épisodes, nous plongeons dans le glamour des années 1940, où l’on suivra un groupe de jeunes talents qui cherchent à percer pour devenir des stars de cinéma. Chaque personnage offrira sa propre version de l’âge d’or hollywoodien et la série mettra en évidence le racisme, le sexisme, l’homophobie et les guerres de pouvoir de l’époque, encore parfois d’actualité dans l’industrie du divertissement.

Avec un casting de choc : on retrouvera le beau Darren Criss qui est un jeune réalisateur ambitieux (Blaine Anderson dans la série Glee), Jim Parsons dans la peau d’un agent féroce (Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory). On y croisera aussi Patti LuPone (comédienne star des shows de Broadway et qui a récemment joué dans Pose), Dylan McDermott, Holland Taylor ainsi que David Corenswet, révélé dans The Politician (la première création de Ryan Murphy pour Netflix).

La série sera disponible dès le 1er mars sur Netflix, en attendant, les premières photos nous donnent déjà un aperçu de l’atmosphère tellement iconique et magique que Ryan Murphy a sur recréer.