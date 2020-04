Prospect Cottage du réalisateur queer Derek Jarman sauvé grâce à une collecte de fonds historique

Menacé, le Prospect Cottage est finalement sauvé grâce à la mobilisation du monde artistique britannique et international qui, en dix semaines, a réussi à obtenir la collecte de fonds la plus importante du Royaume-Uni pour un projet artistique ou patrimonial. Lancée le 22 janvier dernier, la collecte a recueilli 3,6 millions de livres sterling, soit environ quatre millions d’euros pour préserver et entretenir cet endroit qui regorge de souvenirs et de ressources culturelles et artistiques.

Prospect Cottage a été l’un des derniers projets du cinéaste gay Derek Jarman, également acteur, scénariste, militant ouvertement séropositif dès 1986. Décédé en 1994, il a laissé derrière lui de nombreux films, notamment Sebastiane, la relecture homo-érotique tournée en latin du martyr de Saint Sébastien, un film punk Jubilee, ou encore une œuvre testamentaire évoquant sa séropositivité, Blue.

Pour accéder à cette petite maison aux murs noir de suie et aux fenêtres jaune citron, qui regorge de textes incrustés dans les murs et d’objets qui témoignent de la présence de l’artiste, il faut s’aventurer sur la lande qui sépare la plage de galets des premières maisons de pêcheurs du hameau de Dungeness sur la côte sud de l’Angleterre.

Lors d’une trilogie de reportages intitulé « Queers dans un jardin anglais », Cy Lecerf-Maulpoix s’était rendu pour Komitid sur les traces de Derek Jarman au Prospect Cottage.