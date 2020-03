Selon le média LGBT+ Attitude, Marvel Comics a annoncé qu’il s’apprête à lancer leur tout premier super-héros non binaire pour la bande dessinée The New Warriors. Le personnage portera le nom de Snowflake.

Les critiques vont bon train en raison du choix du nom du nouvel arrivé dans la famille des super-héros de Marvel. Snowflake (flocon de neige) est un terme très populaire des conservateurs d’extrême droite pour décrire les libéraux de gauche.

Groupe de cinq jeunes héros

Le super-héros non binaire adolescent Snowflake aura un jumeau et fera partie d’un nouveau groupe de cinq jeunes présentés par les anciens personnages de The New Warrior. La bande de copains comprend Snowflake et son frère, Safespace, dont les costumes reflètent les couleurs du drapeau trans (étrange… alors qu’il existe un drapeau pour les personnes non binaire).

Malgré la bonne nouvelle de l’introduction du premier personnage non binaire dans le paysage de Marvel, de nombreux membres de la communauté LGBT+ ont montré du doigt et accusé le géant de la BD de se moquer des personnes non binaires en ayant choisi le nom de Snowflake.

D’autres posent ces questions : « Est-il juste que deux hommes blancs cis créent et écrivent l’histoire des personnages racisés non binaires pour Marvel ? Ne faudrait-il pas laisser ce genre de création à des auteurs réellement concernés par le sujet ? »

Dans la foulée, le mannequin et acteur trans Rain Dove appelle Marvel à s’engager davantage auprès de la communauté LGBT+ en le faisant avec de vrais acteur.rice.s de la communauté LGBT+.

Regardez la bande annonce de The New Warrior :