Singapour : la Pride se fera en livestream pour cause de coronavirus

La Pink Dot Pride de Singapour devait se tenir le samedi 27 juin au Hong Lim Park, le seul endroit du territoire où les manifestations publiques sont autorisées.

Habituellement, les participant.e.s de la Pride se réunissent pour former un « Pink Dot » (« point rose » en français) pour montrer leur soutien à la communauté LGBT+.

Pour la première fois depuis sa création en 2009, la Marche a été annulée, en raison de la pandémie de coronavirus. Chaque année, l’événement rassemble près de 20 000 personnes.

La Pink Dot Pride de Singapour en livestream

Plutôt que d’annuler complètement l’événement, les organisateur.trice.s ont décidé de diffuser un livestream le 27 juin. Ils et elles ont expliqué leur démarche dans un post sur leur page Facebook.

« La santé et la sécurité de notre communauté et de tous les Singapouriens sont notre priorité absolue. Ainsi, pour la première fois en 12 ans, Pink Dot n’aura pas lieu physiquement à Hong Lim Park ».

« Les supporters de Pink Dot auront toujours un moyen de marquer l’occasion. Nous invitons tout le monde à nous soutenir en éclairant vos maisons et lieux de travail (espaces privés uniquement s’il vous plaît !) en ROSE, et passez du temps avec vos amis et votre famille le 27 juin ».

En ce qui concerne le livestream : « On peut s’attendre à une programmation de performances et de discussions interactives qui vous divertiront et feront plaisir à vos proches ».

« Nous espérons que l’esprit de Pink Dot 12 continuera de briller à travers nos maisons, nos lieux de travail et nos cœurs », conclut Pink Dot Singapour.

D’après le site du gouvernement, 234 cas de coronavirus ont été recensés à Singapour. Tous les événements culturels, sportifs et de divertissement comptant plus de 250 participants ont donc dû être reportés ou annulés.

Par ailleurs, le site Attitude a réalisé une carte interactive des Marches de Fiertés qui ont été annulées ou reportées à travers le monde et qui sera mise à jour.