Depuis très jeune, Thomas Anderson savait qu’il voulait des enfants, mais en tant que jeune homme gay, il avait toujours pensé que cela serait impossible…

Le jour où il a découvert qu’il deviendrait père, il s’est presque évanoui, a confié Thomas au média LGBT+ PinkNews.

Depuis 2005, au Royaume-Unis, les personnes LGBT+ peuvent adopter des enfants. Mais Thomas avait toujours pensé que cette loi ne concernait que les couples et qu’elle ne concernait pas aux célibataires.

Désir d’enfant immédiat

Thomas a sauté le grand pas des démarches d’adoption apres avoir vécu la grossesse d’une de ses amies. Son désir d’avoir un enfant est devenu immédiat. Il a fait une demande d’adoption par le biais d’une agence indépendante d’Édimbourg, la « Children’s Society », qui travaille en partenariat avec des organisations LGBT+.

« Ces gens-là m’ont accueilli à bras ouverts et m’ont tenu la main à chaque pas. Ils étaient et sont incroyables. Lors de notre première rencontre, je leur ai dit : “ Je vais devenir papa, cela arrivera, j’ai juste besoin que vous m’aidiez ”, et ils l’ont fait. »

À 30 ans, quand il s’est retrouvé célibataire, il avait presque jeté l’éponge…

« C’était navrant. Les gens rêvent de carrière de haut niveau, de voyager, mais mon rêve était de devenir père. Être convaincu que cela resterait un rêve était horrible. »

Deux ans et demi après le début de ses démarches, son rêve est devenu enfin réalité.

L’agence d’adoption a contacté Thomas sur son lieu de travail pour lui annoncer qu’il allait être papa d’un petit garçon.

Son fils a maintenant six ans et a été très bien accueilli par toute la famille et l’entourage de Thomas. Il adore jouer aux Pokémon, les films d’aventure et regarder Netflix avec son père !

« Ma vie a complètement changé de toutes les manières possibles. J’ai toujours voulu être la personne sur qui compter, l’épaule sur laquelle pleurer, l’ami qui se rapproche quand c’est nécessaire. Je suis toujours ce garçon, mais ma priorité est maintenant devenue mon fils. C’est mon monde, mon cœur, mon bébé. Tout le monde vient après lui. »