Une comédie romantique made in Bollywood met en scène un couple gay

L’homosexualité est devenu légale en Inde en septembre 2018, lorsque la Cour suprême du pays a annulé la section 377 de la loi de l’ère coloniale britannique.

Vendredi 21 février est sorti sur les écrans indiens une comédie romantique hindi. L’originalité du film est qu’il met en vedette un couple gay, Kartik et Aman (interprétés respectivement par Ayushmann Khurrana et Jitendra Kumar). Les deux hommes luttent pour gagner l’approbation des parents d’Aman – qui ne veulent pas accepter l’homosexualité de leur fils et tentent donc de lui imposer un mariage arrangé.

Ayushmann Khurrana a déclaré au New Indian Express que le film était fait pour les « boomers » : « La plupart des membres de la communauté LGBTQ ont du mal à parler à leur famille et c’est le plus grand obstacle. Elles sont conservatrices, non progressistes, fermées. Je crois que notre film sera la première étape vers le lancement d’une conversation. »