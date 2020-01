Toulouse : Des Images Aux Mots, le festival LGBT+ de toutes les rencontres

L’objectif de ce festival est de donner de la visibilité aux œuvres cinématographique LGBT+ et d’en offrir l’accès à un public demandeur. Cet évènement se veut aussi militant pour l’égalité des droits et la lutte contre les LGBT+phobies par le 7e art et la culture.

Nombreuses rencontres

Pour cette 13e édition Des Images Aux Mots, et pour sortir des préjugés et des phobies, de nombreuses rencontres sont prévus : Mika Rambar, la photographe Lisa Ribeiro, les réalisateurs Cheng-Chui Kuo, Elio Colen Mirete et João Cândido Zacharias et Michael Aaron qui nous offre son témoignage dans 9 trans. Le festival ira aussi à la rencontre des élèves et des étudiant.e.s en se déplaçant dans quelques lycées et universités afin d’engager l’échange et le dialogue.

Parce que le but d’un festival est aussi de provoquer des rencontres… Des images Aux Mots a invité Franck Finance-Madureira (rédacteur des pages cinéma de Komitid et créateur de la Queer Palm) à la Cinémathèque de Toulouse le mercredi 5 février sur le thème du « Novo cinema queer » brésilien.

Les rencontres se feront aussi avec des associations dont les missions sont importantes aux yeux du festival. L’Autre Cercle lutte contre les discriminations en milieu professionnel, l’APGL (Association des parents et futurs parents gays et lesbiens) défend les droits des familles homoparentales. Les associations 2MSG (Association Migrations, Minorités Sexuelles et de Genre), Jeko et Alda (Association Européenne pour la Démocratie Locale) accompagnent les demandeur.se.s d’asile dans leurs démarches. L’association Amnesty International sera aussi présente au festival.

Des Images Aux Mots permet aussi de découvrir l’exposition du photographe Jaisingh Nageswaran qui rappelle le sort précaire des personnes trans en Inde.

Le festival Des Images Aux Mots débute mercredi 29 janvier 2020 avec la projection en avant-première du film JT Leroy avec les merveilleuses Kristen Stewart et Diane Kruger.

Retrouvez toutes les informations et la programmation du festival ici : http://www.des-images-aux-mots.fr