Le casting de la saison 12 de « RuPaul’s Drag Race » a été révélé et une drag-queen française y participe !

Nicky Doll, 28 ans

Première drag française à participer à RuPaul’s Drag Race, Nicky Doll est originaire de Paris mais vit maintenant à New York.

« D’où je viens, la culture du drag est très inspirée par la mode. Je m’inspire beaucoup des années 90. »

Brita, 34 ans

Auparavant actrice en herbe, Brita passe désormais son temps « off, off, off, off, off Broadway – dans un bar gay ».

Heidi N Closet, 24 ans

Une reine de la danse, Heidi se considère comme une « excentrique » mais qui n’est pas là pour faire des drames.

Jan, 26 ans

Anciennement connue sous le nom de Jan Sport (du nom de la marque de sacs à dos), elle est un tiers du groupe de chanteuses drag girls Stephanie’s Child, avec Rosé et Lagoona Bloo. Le trio a participé à America’s Got Talent et s’est produit sur The Voice US.

Sherry Pie, 27 ans

Elle se considère comme un mélange du passé et du futur de la traînée, « mélangé pour faire une belle tarte délicieuse. »

Jackie Cox, 34 ans

« Une diva du théâtre musical », elle est influencée par la scène du cabaret et se considère « comme votre tante cool, toujours prête à s’amuser mais généralement au lit à 10 heures ».

Aiden Zhane, 29 ans

Originaire du « milieu de nulle part, la Géorgie », Aiden admet qu’elle apporte moins d’expérience à la compétition que les autres drags, mais elle prévoit d’utiliser cela à son avantage.

Jaida Essence Hall, 32 ans

Originaire de Milwauke, Wisconsin, Jaida dit que son deuxième prénom lui a été donné par son petit ami, qui lui a dit qu’elle était « l’essence de la beauté ».

Rock M Sakura, 28 ans

Rock M Sakura est un « anime, J-pop, manga queen » de San Francisco.

Veuve Von’Du, 30 ans

Le nom de la veuve Von’Du a été inspiré par l’araignée veuve noire, Kat Von D et Erykah Badu, qui vous donne une idée de son style éclectique.

Dahlia Sin, 28 ans

Se décrivant comme « banjie, kawaii realness », Dahlia s’inspire beaucoup de Rihanna et admet être une « petite » queen.

Crystal Methyd, 28 ans

Originaire de Springfield, Missouri, Crystal dit qu’elle est une « fille à petit budget ».

Gigi Goode, 21 ans

La benjamine de la saison, elle se décrit comme une illustration de mode qui prend vie.