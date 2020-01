Un couple lesbien dans « New Mutants », le prochain film Marvel ?

Environ trois ans après la sortie du premier teaser, les fans de super-héros ont finalement eu la chance de découvrir une nouvelle bande-annonce de New Mutants, et comme si ce n’était pas assez excitant, une romance entre deux protagoniste de même sexe a également été brièvement montrée !

Dans la bande annonce de ce spin-off de la saga X-Men, on découvre d’abord une excellente distribution avec comme acteurs et actrices principales : Maisie Williams, la star de Game of Thrones, Anya Taylor-Joy de The Witch et Split, Charlie Heaton de Stranger Things, Blu Hunt, actrice de The Originals et Henry Zaga de 13 Reasons Why !

Un casting trois étoiles, mais surtout on découvre une étreinte entre deux personnages de même sexe ! Wolfsbane (Williams) et Mirage (Hunt) qui semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le film propose une représentation LGBT+.

Nous espérons donc que nous serons enfin en mesure de voir des personnes queer dans un film de super-héros grand public très bientôt !