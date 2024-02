Square Jean Le Bitoux : la mairie de Montreuil dément tout abandon

Suite à nos révélations sur la disparition de la dénomination et l’inaccessibilité du Square Jean Le Bitoux (1948-2010), du nom du militant gay, fondateur entre autres de Gai Pied, la mairie de Montreuil, contactée, avait dans un premier temps expliqué dans notre premier article que l’espace était en travaux pour un agrandissement prévu de longue date.

C’est ensuite par l’intermédiaire de X, sous le post de l’article d’origine, que le Premier adjoint au maire, qui a notamment en charge l’urbanisme et les espaces publics, apporte de nouvelles précisions.

Contestant que le square soit à l’abandon, il explique au contraire que « le square Jean Lebitoux (sic) va doubler de surface en atteignant 2000 m2. La phase 1 de travaux en cours devrait être livrée cet été et plantation à l’automne. La phase 2 qui intègre la parcelle initiale (qui était une friche suite à la démolition d’un immeuble insalubre) et le bâtiment mitoyen dont notre aménageur public assure la maîtrise foncière interviendra dans un second temps et permettra une traversée du square… »

De son côté, le militant LGBT de longue date Pierre Serne interpelle aussi la Mairie.

S’en suit une nouvelle justification du premier adjoint.

Dont acte. On peut donc espérer que d’ici quelques mois. Mais suite à nos deux visites sur place, nous maintenons que pour le moment, et sans qu’une explication crédible nous ait été apportée, la mémoire de Jean Le Bitoux a été effacée le square est toujours inaccessible, et ce depuis plusieurs mois.