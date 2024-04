Des associations LGBT « inquiètes » après l'entrée de Catherine Vautrin au gouvernement

L’entrée au gouvernement de Catherine Vautrin, figure de droite qui avait voté contre le mariage pour tous en 2013, est un « mauvais signal » pour la défense des droits des personnes LGBT, ont réagi jeudi des associations qui ont exprimé leurs « vives inquiétudes ».

« Nous sommes extrêmement inquiets parce que cette personne, par son positionnement, a nourri l’homophobie », a déclaré à l’AFP Joël Deumier, co-président de SOS Homophobie.

Catherine Vautrin, nommée jeudi à la tête d’un ministère élargi au Travail, la Santé et les Solidarités, a voté en 2013 contre la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et avait participé à l’époque à la Manif pour tous.

En 2023, elle avait exprimé ses regrets sur ce vote, estimant avoir « raté ce rendez-vous qui est aujourd’hui devenu une évidence » et qualifiant de « très bonne chose » le mariage pour tous.

Rachida Dati, nommée ministre de la Culture, a de son côté mis en garde en 2019 contre un risque de « fracture » de la société avec l’ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) à toutes les femmes. Elle s’est également abstenue lors d’un vote en 2018 au Parlement européen sur l’interdiction des « thérapies de conversion », ces pratiques qui prétendent « guérir » les personnes LGBT.

Pour M. Deumier, la différence entre « le symbole » de la nomination de Gabriel Attal à Matignon, premier chef de gouvernement ayant publiquement évoqué son homosexualité, et « l’entrée de figures ouvertement hostiles aux droits LGBT » fait l’effet d’une « douche froide ».

« Ce n’est pas un signal positif, ça pose question », abonde Maxime Haes, porte-parole de Stop Homophobie.

« On n’est pas dans un gouvernement où le combat contre les LGBTphobies et contre les discriminations est quelque chose d’important », a-t-il ajouté. « Nous ce qu’on attend, ce sont des actions et que le gouvernement prenne conscience de l’ampleur du phénomène des violences » subies par les personnes LGBT.

Sur X (ex-Twitter), l’adjoint écologiste à la maire de Paris David Belliard a quant à lui estimé qu’on « touchait le fond » avec le nouveau casting gouvernemental.

« Catherine Vautrin a milité contre le mariage pour toutes et tous (…) On pensait finie la manif pour tous. Et bien non, Macron a réussi à la ressusciter », a-t-il écrit.