Découvrez le palmarès de la 29e édition de Chéries-Chéris !

Comme chaque année, la cérémonie de clôture de Chéries-Chéris a donné lieu a beaucoup d’émotions et des prises de parole fortes.

Dans son discours, Grégory Tilhac, le directeur artistique du Festival a annoncé que cette 29e édition avait battu un record, puisque plus de 17000 billets ont été vendus en dix jours. Preuve que la cinématographie LGBT+ sait trouver son public.

Le palmarès reflète la diversité incroyable de cette cinématographie internationale, qui irrigue tous les genres, toutes les sexualités et les identités.

Le Grand Prix, décerné à The Summer with Carmen, du réalisateur grec Zacharias Mavroeidis récompense un film solaire, drôle, émouvant.

Le jury de la compétition fiction a accordé le Prix du Jury ex-aequo à All The Colors of The World are between Black and White, de Babatunde Apalowo. Un film qui n’est pas sans rappeler Wong Kar Wai pour ses partis pris formels et surtout qui est le premier film traitant de l’homosexualité au Nigéria. L’autre Prix du jury est allé à On the Go, Julia de Castro & Marìa Gisèle Royo (Espagne). Moment comique de la cérémonie lorsque le distributeur signale la présence du responsable des costumes du film sur scène alors que la photo présente… un homme nu !

Dans la compétition documentaire, le Grand Prix a été décerné à Kokomo City, de la réalisatrice trans D. Smith (États-Unis) et le Prix du Jury à Anhell69 de Theo Montoya (Colombie). A noter une mention spéciale pour le film de Paul B. Preciado Orlando, ma biographie politique.

Dans la section Courts-métrages, le Grand Prix a été attribué à Héroïnes, le film très original et novateur d’Astré Desrives sur le couple mythique d’artistes lesbiennes Claude Cahun et Marcel Moore. Durant les remerciements, Raphaël Gribe Marquis, l’un des producteurs associés et qui a pensé le projet à l’origine, a rappelé qu’il a fallu dix ans pour fabriquer ce film et que « c’était une déclaration d’amour à toutes les lesbiennes, leur courage et leur puissance. »

Le Prix du Jury des courts est allé à Corps absents, d’Antonius Ghosn (Liban) avec des mentions spéciales à 4801 de Laurence Michel (France) et Romy & Laure… Happées par le trou spatio-temporel !, de Laure Giappiconi & Romy Alizée (France).

Enfin, le Prix Libertés Chéries est allé Transfariana de Joris Lachaise (France, Colombie).

En 2024, le festival célébrera sa 30e édition. Avec une programmation qui devrait honorer ces trente dernières années. On a hâte !