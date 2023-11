Chéries-Chéris : notre sélection de neuf films, reflets de la diversité de la cinématographie queer, à découvrir

Un cru exceptionnel que cette 29e édition du festival du film LGBTQI & +++ de Paris, connu sous le nom de Chéries-Chéris.

Pas moins de 73 longs-métrages et 64 courts-métrages sont à découvrir jusqu’au 28 novembre, sans parler de Chéries-Chéris hors les murs qui se prolongera jusqu’en décembre.

Nous avons mis l’accent sur dix fictions et documentaires au cœur des préoccupations actuelles des communautés LGBTQIA+ d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.

« Levante », de Lillah Halla (Brésil, Uruguay, France, 2023, 92′)

Ce long métrage bouleversant suit le parcours d’une joueuse de volleyball amatrice de 17 ans dans une équipe composée de personnes lesbiennes et trans. Bie, elle doit aussi faire face à l’intolérance dans son pays face à l’avortement qui demeure interdit. Un magnifique plaidoyer, une œuvre salutaire et engagée alors que le Tribunal suprême brésilien a commencé à examiner en septembre dernier un recours réclamant la dépénalisation de l’avortement jusqu’à la douzième semaine de grossesse.

« I Love You More », d’Erblin Nushi (Kosovo, Albanie, 2022, Fiction, 93′)

C’est la première fois qu’un film en provenance du Kosovo est présenté à Chéries-Chéris. Le réalisateur Erblin Nushi est aussi connu sous son nom de drag queen, Delina Rose et il a voulu offrir à la jeunesse LGBTQIA+ kosovare et albanaise un film qui leur ressemble.

« La Amiga de Mi Amiga », de Zaida Carmona (Espagne, 2023, Fiction, 85′)

« Entre comédie, récit initiatique et fantaisie cinéphilique, cette autofiction pop et pleine d’esprit met au premier plan les espaces queer de la scène barcelonaise[…] L’une des plus belles découvertes de cette édition 2023 »

« León », de Andi Nachón et Papu Carotto (Argentine, 2021, Fiction, 80′)

Alors qu’en Argentine, les électeur·rices ont porté ce week-end à la présidence de la République un populiste très libéral, de film, premier long métrage du duo Andi Nachón et Papu Carotto tisse un drame de reconstruction bouleversant sur un couple de femmes et l’irruption de la mort, de la perte, et de la dépossession.

« Neon Spring », de Matiss Kaza (Lettonie, 2023, Fiction, 102′)

Présenté à la Berlinale, ce film se déroule durant deux mois dans la vie de son héroïne, Laine, 20 ans, entre son histoire d’amour naissante avec Gunda et ses soirées et nuits de fêtes et de plaisirs. Le personnage de Laine est interprétée par Marika Luize Melke, qui a aussi co-écrit le scénario.

« Rivière », de Hugues Hariche (Suisse, France, 2023, Fiction, 104′)

Avec son premier long métrage, Hugues Hariche explore l’univers du hockey sur glace avec un « coming-of-age rafraichissant », selon l’équipe de Chéries-Chéris.

« Queer Tango (Before we move », d’Aleksandr M. Vinogradov (Belgique, 2022, Documentaire, 99′)

Misha et Otar, un couple de danseurs et chorégraphes de Saint-Pétersbourg, sont sur les point de quitter la Russie pour Israël. En attendant de partir, ils dansent le Tango,. Mais pas n’importe lequel : le Queer Tango.

« Who I Am Not », de Tünde Skovran (Roumanie, Canada, 2023, Documentaire, 102′)

Réalisé par la Roumaine Tünde Skovran, ce documentaire suit deux Africain·es intersexué·es, Sharon Rose et Dimakatso. L’intersexuation est encore un thème peu traité par la fiction et le documentaire. Hormis le très réussie Chair tendre dont vous avait parlé Komitid l’an passé.

« All the Colors of the World are Between Black and White », de Babtunde Apalowo (Nigeria, 2023, Fiction, 93′)

Teddy Award à la Berlinale 2023, All the Colors of the World are Between Black and White est le première long métrage du Nigérian Babatunde Apalowo et une pépite tant les films à la thématique LGBT sont rares en provenance d’Afrique sub-saharienne. La séance du 26 novembre sera en présence du réalisateur. Film en compétition pour le prix « Libertés Chéries ».

