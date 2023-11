Festival des Fiertés 2023 : ce sont les maires qui en parlent le mieux !

« Mettre à l’honneur la culture et la diversité des identités et mettre en lumière l’histoire pour l’accès aux droits des personnes LGBTQIA+ », c’est depuis 2021 l’ambition du Festival des fiertés à Paris. Créé à l’origine par la Mairie du 14e et sa maire Carine Petit, ce Festival s’étend depuis 2022 aux arrondissements voisins du 12e et du 13e arrondissement. Conférences, balls, cinéma, expos, plus de 80 évènements vont rythmer les 15 jours du Festival, du 9 au 26 novembre. Pour en parler, nous avons interviewé les trois maires d’arrondissement qui nous parlent de cette édition 2023.

Komitid : Commençons par vous, Carine Petit. Le Festival est désormais bien installé dans le paysage. Vous en êtes fière ?

Cette année encore, nous avons pu constater collectivement les ravages de la désinformation, de la peur et de la violence à l’encontre de celles et ceux jugé.es pour leur différence. Notre devoir est de pouvoir informer, sensibiliser, et permettre le vivre ensemble : ce festival y contribue et j’en suis effectivement fière. Nous prévoyons par exemple un temps dédié aux transidentités et contre la transphobie pour s’informer et réfléchir collectivement afin de mieux lutter contre la haine.

Je suis heureuse de constater que le festival des fiertés se pérennise dans le temps, qu’il s’étende et soit reconnu et attendu des parisiennes et des parisiens. Je souhaite remercier nos acteurs associatifs locaux, nos équipements municipaux culturels et nos partenaires du territoire qui s’impliquent et se mobilisent chaque année pour proposer une programmation d’une très grande qualité et faire vivre ce festival.

Emmanuelle Pierre-Marie et Jérôme Coumet, vous récidivez cette année. Pouvez-vous nous dire qu’elles ont été les réactions l’an passé ?

EPM : L’an passé, nous avions eu des réactions très enthousiastes, tant côté partenaires, que je remercie à nouveau, que côté public. Le Festival s’est très bien installé dans le 12e et nous sommes ravi·es de le reconduire cette année encore.

JC : Le Festival a très bien été accueilli par les acteurs associatifs qui ont répondu à l’appel avec beaucoup d’enthousiasme l’année passée et ont hâte de renouveler l’expérience cette année. Le Festival nous permet d’aborder des questions sensibles sous différents formats, plus ou moins formels, et avec des publics très variés. Ce que je remarque c’est qu’un véritable esprit de tolérance préside aux manifestations qui sont organisées, et on ne peut que s’en féliciter.

Comment a été conçu le programme 2023 ? Qu’est-ce qui va changer dans cette édition 2023 ?

A quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, il nous semblait primordial d’impliquer nos associations et clubs sportif LGBTQIA+ : ceux-ci proposeront des moments de pratiques collectives pour faire du sport au-delà de nos différences, mais aussi des temps de réflexions sur l’inclusion de toutes et tous dans le milieux sportif, amateurs ou professionnels.

La question des LGBTQIphobies dans le milieu sportif sera notamment mis en lumière lors la soirée de lancement du festival des fiertés le 10 novembre prochain dans le 13e arrondissement, qui accueillera un ancien footballeur, Ouissem Belgacem, qui veut faire bouger les lignes dans le milieu du sport professionnel et qui porte une parole constructive notamment auprès des jeunes.

L’influence d’une émission comme Drag Race France et l’écho positif que celle-ci peut avoir se ressent également dans cette programmation 2023 : beaucoup de nos partenaires programment les performeurs et performeuses drag et mettent en lumière la très grande diversité de cet art.

Comptez-vous toujours sur une mobilisation forte du secteur culturel et éducatif ?

Cette année, nous comptons plus de 60 évènements durant les deux semaines du Festival : ils sont principalement portés par les acteurs culturels et jeunesse, dont les 18 Centres Paris Anim’ qui sont particulièrement mobilisés.

Nous faisons le choix de nous adresser spécifiquement aux jeunes :

• Dans le 12e, les acteurs du PASS Culture ainsi que la Sorbonne Nouvelle proposent des évènements spécifiquement à destination des jeunes.

• Dans le 14e, à l’occasion du Festival, nous allons dans les collèges pour aborder ces questions au travers d’ateliers artistiques en classe avec notre partenaire BOITAQUEER,

• Dans le 13e, l’association Brulant.e.s proposera un atelier dessin pour aborder de façon ludique le rapport au corps et les expressions de genre avec les jeunes.

Quels sont selon vous les messages que peut véhiculer le Festival des Fiertés ?

La concrétisation du vivre ensemble et de l’égalité sont les boussoles de notre action municipale. Ce Festival y contribue à son échelle par les messages de tolérance et de bienveillance qu’il diffuse.

Toutes les informations sur la troisième édition du Festival des Fiertés pour le 12e arrondissement ici, pour le 13e arrondissement ici, pour le 14e arrondissement ici.