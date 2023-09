FLAG! : l'association des policiers LGBTI+ élit un président proche de l'extrême-droite

Pour ces adhérents en colère, l’arrivée soudaine au pouvoir de Michel Leguéret au sein de l’association apparaît presque comme quelque chose de largement préparé. « À son arrivée, l’ancien président Johan Cavirot a rapidement commencé à centraliser le pouvoir autour de lui, on avait de moins en moins d’informations et dès qu’on posait trop de questions on sentait qu’on cassait les pieds », nous confie un adhérent et fondateur de l’association. Cette ambiance délétère s’est poursuivie jusqu’en mai dernier, où une assemblée générale initiée par une partie des administrateurs change totalement l’organisation de FLAG ! : il y a moins d’élections et plus de désignations. « Ils ont voulu aussi mettre en place un système de vote plus opaque lors de la réélection bisannuelle du conseil d’administration, ce qui nous paraissait un peu compliqué d’un point de vue démocratique », ajoute notre source.

Vu le désaccord sur la nouvelle organisation mise en place, les choix fait à l’occasion de la première assemblée ont été déclarés invalides. Une seconde assemblée générale extraordinaire est organisée trois semaines plus tard et se termine sur un résultat largement différent. « Il y avait beaucoup de monde dans la salle qu’on ne connaissait pas et les membres fondateurs, en tête au premier vote, se retrouvent à perdre la moitié de leurs voix. Il y avait un nombre important de procurations, donc on pense qu’il y a eu des coups de fils qui ont été passés pour convaincre ceux qui ne pouvaient pas voter », nous confie un adhérent. A l’issue de ce second vote, des membres historiques ont donc été écartés du conseil d’administration, tandis qu’un certain Michel Leguéret, perdant lors du premier vote, a fait son arrivée.