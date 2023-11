L'Irak envisage d'interdire l'usage du mot « homosexualité »

En Irak, la seule mention de l’homosexualité pourrait bien être bannie dans un futur proche.

La commission irakienne des communications et des médias souhaiterait interdire l’utilisation du mot sur les réseaux sociaux et dans les médias. La commission considérerait l’usage du terme « déviance sexuelle » plus approprié pour désigner les personnes LGBTI+. Le mot « genre », qui implique une différence entre le sexe biologique et le genre ressenti, est aussi concerné par cette initiative. La mesure doit encore être validée par le gouvernement. S’il la vote, les sociétés de téléphonie et d’Internet titulaires d’une licence auront elles aussi interdiction d’utiliser ces termes dans leurs applications mobiles. La peine en cas de non-respect n’a pas encore été définie, mais elle pourrait inclure une sanction financière.

Depuis 2001, l’homosexualité en Irak est punie d’une peine de prison, voire de la peine de mort en cas de récidive. De plus en plus, les institutions politiques et religieuses irakiennes accentuent leurs attaques visant la communauté LGBTI+. La sécurité des personnes queers du pays est donc relativement précaire, ce qui ne semble pas aller en s’améliorant.

L’année dernière, deux militantes lesbiennes irakiennes avaient été torturées et condamnées à mort pour avoir fait « la promotion de l’homosexualité ».