Foot: le Mexique risque des sanctions pour un chant homophobe lors de sa défaite aux États-Unis

La sélection mexicaine de football pourrait faire l’objet de sanctions après que ses supporters ont entonné jeudi un chant homophobe lors de la demi-finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre les États-Unis, à Las Vegas.

Les supporters ont crié “puto” – une insulte homophobe – lorsque le gardien américain Matt Turner a dégagé le ballon et le match a été brièvement arrêté pendant que des avertissements étaient donnés aux supporters.

Au terme d’une rencontre houleuse remportée 3-0 par les Etats-Unis, deux joueurs de chacune des deux équipes ont été expulsés. Des objets et des boissons ont également été jetés sur le terrain par le public, qui soutenait majoritairement le Mexique. Des pointeurs laser ont aussi été dirigés vers Turner et d’autres joueurs américains.

L’injure “puto” signifie prostitué masculin, mais au Mexique, elle se traduit approximativement par “pédé” et est largement utilisée pour insulter la masculinité d’une personne.

Ce chant pose depuis longtemps un problème à la Fédération mexicaine de football, qui a été condamnée à plusieurs reprises à des amendes et qui a exhorté les supporters à mettre fin à cette pratique. La Concacaf a publié une déclaration après le match, expliquant qu’elle “condamnait fermement” ce qu’elle appelait des “chants discriminatoires“.

“Les chants entendus pendant le match ont conduit à l’activation du protocole anti-discrimination par les officiels du match. En outre, le personnel de sécurité a expulsé plusieurs supporters pour comportement inacceptable dans le stade“, a indiqué la confédération qui régit le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

“Ces incidents ont été extrêmement décevants et ont terni ce qui aurait dû être une occasion positive de présenter un football de grande qualité dans notre région“, ajoute le communiqué.

Les multiples amendes infligées au Mexique s’élèvent à plus de 650.000 dollars (environ 593.000 euros) et le pays a été contraint de jouer à domicile sans ses supporters contre la Jamaïque en septembre 2021.

La Fédération mexicaine a mis en place un système d’enregistrement des billets en ligne et de codes QR pour les spectateurs de ses matchs à domicile afin d’identifier et d’interdire tout contrevenant et de dissuader l’utilisation du chant.

Le Mexique coorganisera la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis et le Canada. L’année dernière, Yon de Luisa, alors président de la fédération, avait prévenu que les droits d’organisation risquaient d’être perdus à cause de ce chant homophobe.