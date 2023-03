RuPaul a un message pour ceux qui interdisent les spectacles de drag queens aux enfants

La mère de toutes les drag queens, RuPaul, célèbre pour sa franchise « RuPaul’s Drag Race », un concours désormais adapté dans de nombreux pays, vient de publier une vidéo sur Twitter, en réponse aux états qui ont interdit (ou qui s’apprêtent à le faire) les spectacles de drag queens aux enfants.

Fin février, les élus du Tennessee ont voté un texte très controversé, qui limitera largement les représentations de drag queens dans les lieux publics ou devant des enfants. D’autres états conservateurs s’apprêteraient à le faire.

Oui vous avez bien lu. Dans ce pays où le nombre d’homicides par arme à feu est de très, très loin, le plus élevé de tous les pays développés, où les tueries de masse dans les écoles font régulièrement la une des médias, il existe des politiciens qui place un inoffensif show de drag queens au sommet des dangers auxquels sont confrontés les enfants.

S’exprimant face caméra, sur fond de drapeau des Etats-Unis, RuPaul s’en est pris à ces politiques qui font tout pour détourner l’attention de leurs électeur·rices des « vrais problèmes ».

Voici la traduction du message de RuPaul (les afficionadas reconnaîtront l’expression phare de Jaida Essence Hall…)

« Salut, regardez par là !

Une technique classique de distraction. Pour nous éloigner des vrais problèmes pour lesquels ils ont été élus et sur lesquels ils devaient se concentrer : l’emploi, la santé, la protection des enfants du danger dans leurs propres écoles.

Mais nous savons que les harceleurs sont incapables de résoudre les vrais problèmes. Ils cherchent des cibles faciles pour donner l’impression d’être efficaces. Ils pensent que notre amour, notre lumière, notre rire et notre joie sont des signes de faiblesse. Mais ils ont tort. Parce que c’est tout ce qui fait notre force. Les drag queens sont les Marines du mouvement queer. Ne vous laissez pas abuser et ne soyez pas distraits. Inscrivez-vous pour voter pour que nous chassions ces reines stupides de leurs postes et que nous puissions y installer des gens intelligents avec de vraies solutions. D’ailleurs, un post sur les réseaux sociaux n’a jamais eu autant de poids qu’un vote. »