Ecosse : une candidate en difficulté après ses propos sur le mariage pour tous·tes

Agée de 32 ans et membre de l’Eglise libre d’Ecosse, Kate Forbes a déclaré lundi 20 février qu’elle aurait voté contre le mariage des personnes de même sexe, adopté en 2014 par le Parlement écossais, si elle en avait membre à l’époque.

L’Eglise à laquelle elle appartient est opposée à l’avortement dans la plupart des circonstances, au mariage pour tous·tes et au changement de genre.

Alors qu’elle était considérée comme une favorite, les déclarations de Kate Forbes lui valent de voir nombre d’élus au Parlement local de Holyrood lui retirer son soutien, dans une course déclenchée par la démission surprise de la Première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon, cheffe du parti indépendantiste SNP.

Pour autant, Kate Forbes a assuré que sa campagne n’était « absolument pas » finie avant d’avoir réellement commencé.

« Je comprends que les gens aient des opinions très tranchées sur ces questions », mais « le public veut des responsables politiques qui apportent des réponses franches à des questions franches », a-t-elle fait valoir mardi sur la BBC.

Elle a assuré qu’elle défendrait « les droits de tous dans une société pluraliste et tolérante à vivre et aimer sans harcèlement et sans crainte », avant de regretter un peu plus tard sur Times Radio la « douleur » créée par ses propos.

Kate Forbes avait également expliqué qu’elle n’aurait pas voté pour le projet de loi controversé, adopté par le Parlement écossais mais bloqué par Londres, sur le changement de genre.

Elle était en congé maternité lorsque les élus ont voté ce texte qui supprime l’exigence d’un diagnostic médical et psychiatrique lors de la demande d’un certificat de reconnaissance de genre, et abaisse l’âge minimal pour le faire de 18 à 16 ans.

Kate Forbes est l’une des trois candidats déclarés, aux côtés du ministre de la Santé Humza Yousaf et l’ancienne ministre Ash Regan.

Les candidats ont jusqu’à vendredi pour se déclarer, avant que les membres du SNP ne votent les 13 et 27 mars.

Nicola Sturgeon, 52 ans, a annoncé sa démission le 15 février, après huit ans au pouvoir, expliquant qu’elle n’avait plus « l’énergie » nécessaire pour continuer à mener sa tâche à 100 %.

Son départ laisse un grand vide et plonge le mouvement indépendantiste écossais dans l’incertitude, alors que Londres refuse toujours la tenue d’un nouveau référendum.

Les indépendantistes estiment que le Brexit a changé la donne depuis le vote de 2014, lorsque les Ecossais ont choisi à 55 % de rester au sein du Royaume-Uni, sans pour autant parvenir à engranger le soutien massif qu’ils espèrent dans l’opinion.