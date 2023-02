« La Fin du genre ? » sur France 2 : la non-binarité au quotidien

Après le fiasco qu’avait été l’émission de Léa Salamé sur la transidentité, où une militante transphobe faisait face à la maire trans Marie Cau, France Télévisions revient avec un nouveau programme sur le genre, cette fois-ci bien plus pertinent.

Fluide et limpide

Réalisé par Maya-Anaïs Yataghène et Ted Anspach, et sélectionné à la dernière édition du festival Chéries-Chéris, La Fin du genre ? est un documentaire de 50 minutes donnant la parole à quatre personnes non-binaires. De manière fluide et limpide, chacun·e y aborde sa vision du genre, de sa non-binarité, des traits que celle-ci prend et de leurs différentes façons de la vivre.

De la maternité aux démarches administratives, en passant par le regard des autres et celui de la famille, l’émission est une plongée dans leur intimité qui ne vire jamais à l’observation voyeuriste.

Contrairement à la récente émission de Karine Lemarchand sur la transidentité, ce documentaire ne propose pas de “débat” sur le sujet. À la fois pédagogique et intuitif, et sans jamais être le cas typique du documentaire « la non-binarité pour les nuls » où tout serait simplifié et aseptisé, La Fin du genre ? repose sur des témoignages touchants et sincères que les réalisateur·rices ne remettent jamais en question.

La diversité de chaque intervenant permet ainsi de faire le portrait plus large d’une communauté souvent stigmatisée. Lou, 22 ans, « vit son genre au jour le jour » et alterne entre le masculin et le féminin. Sophie, DJ de 42 ans, se genre au masculin et attend un bébé avec sa femme. Lou entame quant à iel une transition. Perséphone, aux tenues renversantes, alterne les looks et joue de son genre selon son ressenti. Chacun·e se confronte aux attentes, aux regards et aux situations propres aux personnes non-binaires, et épouse les interrogations qui ponctuent leurs vies de tous les jours.

Une (courte) émission à la hauteur de son sujet.

« La Fin du genre ? », diffusée sur France 2, le mercredi 8 février à 22h55