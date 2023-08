Ouganda : un arc-en-ciel sur un bâtiment effacé après une polémique liée à l'homosexualité

Une organisation locale avait peint l’une des tours du parc de la ville d’Entebbe aux couleurs de l’arc-en-ciel dans le cadre de l’embellissement du lieu, a indiqué le maire Fabrice Brad Rulinda dans un communiqué publié mercredi.

« Pendant des années, les enfants en Ouganda ont seulement vu l’arc-en-ciel comme un magnifique arc de couleurs et qui reflète bibliquement la beauté et la majesté de Dieu », a-t-il souligné, en regrettant que « certains mouvements aient décidé d’utiliser l’arc-en-ciel pour représenter certains actes allant contre les normes du peuple ougandais ».

« Nous devons lutter contre tous les vices pouvant corrompre les esprits de nos enfants et c’est dans ce contexte que les préoccupations soulevées par le public ont été prises en compte et que la peinture arc-en-ciel a été retirée du parc pour enfants », a-t-il dit.

Selon Emmanuel Mugabe, membre de l’Association nationale des parents, interrogé par l’AFP, les couleurs arc-en-ciel de la tour étaient « sataniques » et signalaient « une invasion de l’homosexualité par la manipulation de l’esprit des enfants ».

« Nous sommes ravis que l’arc-en-ciel ait été enlevé avant que nous le fassions nous-mêmes », a-t-il ajouté.

Tollé

Cette affaire fait suite à un tollé dans le sud-ouest de l’Ouganda où les autorités locales de Kasese tentent de faire adopter une législation reconnaissant les droits des personnes LGBT.

Dans un discours au Parlement mercredi, la ministre d’Etat chargée du gouvernement local a conseillé aux autorités « d’abandonner le projet de législation car il contredit les lois ougandaises et le bien-être social et culturel de la population de Kasese et de l’Ouganda en général ».

Le mois dernier, le gouvernement ougandais a mis en place un comité pour enquêter sur la « promotion » présumée des droits des personnes LGBT à l’école.

L’Ouganda a une stricte législation LGBTphobe, héritage de l’histoire coloniale, mais il n’y a eu aucune poursuite pour des actes homosexuels consentis ces dernières années.

En 2014, un tribunal ougandais avait annulé un projet de loi adopté par des députés et signé par le président Yoweri Museveni qui visait à imposer la réclusion à perpétuité pour les relations homosexuelles.