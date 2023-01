Etats-Unis : la marque M&M's cède à la droite républicaine après une polémique

Le pays de l’Oncle Sam ne cessera donc jamais de nous étonner. Après l’annonce en septembre d’une nouvelle recrue parmi les « spokescandies » du confiseur, ces fameux M&M’s parlant que l’on voit partout dans les pubs de la marque, la droite républicaine s’est insurgée. La cause ? Le nouveau M&M’s, appelé Purple, est une femme arborant, comme son nom l’indique, la couleur violette.

Il n’en a pas fallu plus pour créer la polémique auprès des anti-wokes, à qui la nouvelle n’a vraiment pas plu. Pourtant, Purple est le troisième personnage féminin que la marque de friandises ajoute à ses pubs, après Green et Brown. Une initiative répétée donc, que le confiseur justifie par une envie de « représenter l’acceptation et l’inclusion ». La goutte de trop pour certains, qui jugent cette démarche trop politisée.

Tucker Carlson, présentateur star de Fox News et coutumier des attaques contre la communauté LGBT+, s’est fendu en direct à la télé de plusieurs blagues de mauvais goût, annonçant que « les M&M’s woke sont de retour ». Par la suite, il a aussi ironisé sur le fait que Green était « peut-être lesbienne » et Purple « peut-être obèse ». L’année dernière, il déplorait déjà que la marque avait enlevé ses talons au M&M’s vert au profit de baskets, ce qui rendait le bonbon au chocolat « moins sexy » selon lui.

Dans un communiqué dévoilé sur son compte Twitter, la marque déclare faire marche arrière et être surprise de la polémique : « On ne pensait vraiment pas que ça secouerait et diviserait à ce point Internet. C’est la dernière chose que M&M’s veut, puisqu’il s’agit avant tout de rassembler les gens. De fait, nous avons décidé de mettre en pause l’utilisation de nos personnages pour un temps indéterminé », annonce l’entreprise avant de révéler que l’humoriste et actrice Maya Rudolph deviendra leur nouvelle égérie publicitaire.