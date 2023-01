L'artiste Hoshi exprime son désarroi envers la justice face au déferlement de haine lesbophobe

Les quelques messages qu’Hoshi a publié jeudi 12 janvier sur son compte Instagram sont immondes (et c’est d’ailleurs pour cela que nous ne les citons pas). La chanteuse a réagi par un long post à ces attaques d’une rare violence lesbophobe et sexiste.

Depuis le début de sa carrière, et surtout depuis qu’elle a embrassé sur scène, lors de la Saint-Valentin en 2020, sa compagne Gia lors de la 35e cérémonie des Victoires de la musique, la chanteuse Hoshi est régulièrement la cible de cyberharcèlement.

Cette fois-ci, elle a voulu aussi se confier sur l’impact de ces attaques sur sa santé.

« Vous voyez ça ? Ça vous choque ? J’en ai reçu des milliers. Ça m’a empêché de vivre pleinement depuis trois ans. J’ai vécu un enfer psychologique et physique : 28 jours d’ITT. J’ai eu peur à chaque fois que je suis montée sur scène, peur de me faire agresser, je ne suis jamais ressortie seule dans la rue depuis, j’ai perdu 10 kilos, j’ai stressé en permanence et ce stress m’a déclenché des dizaines de fois des crises de ménière, d’ailleurs depuis ça je n’ai jamais pu dormir paisiblement car j’ai toujours eu peur qu’ils trouvent mon adresse. J’ai même déménagé car je vivais dans un endroit où ils auraient pu entrer. »

Mais son message concerne aussi son découragement face à la justice. En effet, dans le même message, Hoshi explique : « Vous voyez ça ? En France, on peut menacer les gens, tenir des propos homophobes et sortir librement dans la rue parce que la justice ne fait rien. Je viens de raccrocher avec mon avocate qui s’est battue à mes côtés de toutes ses forces et elle vient de m’annoncer que sur les milliers de messages reçus, et que sur toutes les personnes retrouvées, une seule personne sera potentiellement convoquée à un « procès » au mois de juin.

Une seule personne.

En 2023.

En France.

Moi qui aime tant mon pays, je viens de perdre foi en sa justice. »

Le 11 mars 2020, soit moins d’un mois après sa prestation aux Victoires de la musique, Hoshi annonçait avoir porté plainte suite à la vague de harcèlement qu’elle avait subie. Mais la justice n’aurait semble-t-il pas mis tous les moyens pour retrouver les auteurs de ces attaques.

Lire aussi : La chanteuse Hoshi porte plainte après un harcèlement lesbophobe

C’est pourquoi aujourd’hui, elle a décidé de parler et d’envoyer en conclusion de son post sur Instagram un message à l’Etat : « J’ai un message pour l’État :

sauvez-nous tant qu’il est encore temps, n’attendez pas que ça finisse mal avant de vous intéresser aux dossiers.

La justice manque sûrement de moyens mais j’ai l’impression que l’État la laisse mourir. »

Suite à ce post, de nombreux et nombreuses artistes ont réagi en soutien à la chanteuse, dont Eddy de Pretto, Benjamin Biolay, Juliette Armanet ou encore Jeanne Added ainsi que l’association Mag jeunes LGBT.

Lire aussi : Trois à six mois de prison avec sursis pour 11 cyberharceleurs du chanteur Eddy de Pretto

Face au harcèlement et en cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112. Il existe aussi deux numéros verts : le 3020 et le 3018 (pour le cyberharcèlement). Vous pouvez aussi signaler des cas de cyberhacèlement via ce lien.