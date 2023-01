Erick Adame, le météorologue américain victime de revenge porn donne de ses nouvelles

Alors qu’il officiait depuis 6 ans en tant que Monsieur météo sur la chaîne américaine Spectrum News NY1, Erick Adame avait été licencié en septembre dernier après que des images privées de lui sur des sites de webcam pour adultes aient été envoyées à son employeur ainsi qu’à sa famille. La personne ayant fait fuiter ces photos est évidemment restée anonyme et donc intraçable. C’est un coup de massue pour cet homme dont la vie intime a été dévoilée à son insu.

Dès le 19 septembre, Erick Adame s’était exprimé sur son compte Instagram dans un long texte afin de partager sa vérité, « plutôt que de laisser les autres contrôler ce qui se dit » sur sa vie. « J’ai été une figure publique apparaissant à la télévision devant des millions de personnes cinq fois par semaines pendant plus de 10 ans, et je suis apparu aussi secrètement sur des sites de webcam pour adultes où je me laissais aller à des comportements compulsifs avec d’autres hommes. Tous ces rapports étaient 100 % consentis des deux côtés. C’était absurde de ma part de croire que je pouvais garder ça secret », explique t-il.

« Mais qu’une chose soit claire » a tenu à préciser Erick Adame, « je ne m’excuse en rien de mon homosexualité et de mon épanouissement sexuel. Ce sont des cadeaux et je n’ai aucune raison d’en avoir honte. ».

Malgré toute cette histoire dont il est victime, Erik Adame se montre optimiste : « Je suis assez naïf pour espérer retourner à la télé un jour et refaire ce que j’aime. Après tout, toutes les chances étaient déjà contre moi il y a 20 ans quand j’étais le fils de deux immigrés mexicains de la classe ouvrière, le premier de ma famille à aller à l’université, le premier à aller à la télévision, le premier à faire quelque chose de lui-même », explique t-il dans son post Instagram.

Il donne de ses nouvelles

Pendant près de 4 mois, Erick Adame n’a rien posté sur son compte Instagram. Son silence radio avait de quoi inquiéter, mais l’ex-présentateur l’a brisé le 2 janvier dernier en postant une vidéo dans laquelle il s’exprime face caméra sur les « mois très durs » qu’il vient de passer. Il commence en dénonçant ceux qui ont exploité l’évènement et fouillé terre et mer Internet afin de retrouver ses photos, des individus qu’il décrit comme étant des « prédateurs sexuels ». « La nouvelle a donné l’impression à ces prédateurs sexuels que je voulais être exploité et humilié de la sorte, comme si c’était quelque chose qui me prodiguait du plaisir. Je n’ai jamais voulu que ces images sortent et je n’ai jamais voulu de ce genre d’attention ».

Il ajoute qu’il n’était absolument pas au courant que des comptes-robots étaient en capacité d’enregistrer ces sessions de webcams privées sans que le site hébergeur ne le sache. « Ces bots enregistrent de manière automatique vos écrans et postent ce qu’ils ont directement sur d’autres sites sans votre permission ni consentement. Quelqu’un se fait peut-être actuellement de l’argent sur votre dos, en utilisant des images privées de vous sans que vous le sachiez », précise t-il.

Après cette mise en garde, Erick Adame demande à ses harceleurs de le laisser tranquille. Il termine sa prise de parole sur une note d’espoir, en souhaitant à ses followers une bonne année : « J’espère qu’en 2023 vous pourrez me retrouver sur vos télévisions ». Un final optimiste donc pour le présentateur qui a affiché par la suite une photo de lui et son amoureux.