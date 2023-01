L'Olympique Lyonnais recrute Dejan Lovren, joueur croate fier de ses positions homophobes et fascistes

Après une Coupe du Monde au Quatar éthiquement peu reluisante et moralement très discutable, le monde du foot ne semble pas prêt a vouloir se remettre en question. En effet, comme annoncé par le club ce lundi 2 janvier, l’Olympique Lyonnais accueille dans ses rangs le défenseur croate Dejan Lovren, connu pour ses prises de positions et polémiques très controversées.

Homophobe assumé

En mars dernier, alors que le monde du cinéma était en plein débat sur l’implication financière de Disney dans les politiques homophobes de Floride avec la loi du Don’t Say Gay, le compte Twitter du studio aux grandes oreilles a tenu à faire savoir dans un communiqué son soutien à la communauté LGBTQI+ : « La loi Don’t Say Gay n’aurait jamais dû passée et être adoptée. Nous soutenons de tout coeur les droits et la sécurité des personnes LGBTQ+ dans notre société ainsi que toutes celles vivant en Floride et dans le pays ». Une prise de position publique et assumée donc, à laquelle que le joueur croate semble ne pas adhérer. Quatre jours plus tard, le 2 avril, Dejan Lovren poste sur son propre compte une photo de lui en train de résilier son abonnement à la plateforme de streaming de Disney avec la légende suivant : « Je viens d’annuler mon abonnement à Disney+. Dégoûtant ! », le tout auréolé d’un emoji en train de vomir et d’un hashtag appelant au boycott du studio.

S’il reste ambigu sur les raisons qui l’ont poussé à se désabonner, la personnalité et les positions politiques qu’il affiche régulièrement laissent quant à elle peu de doutes sur ses réelles motivations. Ainsi, en fouillant un peu son compte Twitter, et plus particulièrement les tweets qu’il like, il devient assez aisé de se faire une idée de la personne derrière le profil : des tweets d’Elon Musk par dizaines (se moquant parfois de l’utilisation de pronoms pour indiquer son genre), des articles se réjouissant d’un supposé déclin de Disney et de son ancien patron Bob Chapek, qui aurait « poussé la théorie critique de la race et de l’idéologie du genre » dans les films, mais aussi des tweets aux relents anti-vax, pro-Poutine, misogynes parfois, et LGBTQI-phobes souvent.

S’il n’y avait « que » ça…

Vraisemblablement, l’homophobie n’est pas la seule corde que Dejan Lovren a à son arc. Récemment, lors de la Coupe du Monde, des vidéos de célébrations de matchs ont surgi, montrant le footballeur scander des chants nationalistes utilisés lors de la Seconde Guerre Mondiale par les Oustachis, une organisation de croates nazis ayant participé à l’extermination de juifs et de tziganes. En plus de cela, Dejan Lovren effectue sur les vidéos un salut que Smajo Beso, le président de la Bosnian Genodice Educational Trust, décrit comme « l’équivalent croate du salut nazi ».

L’Olympique Lyonnais, qui n’a toujours rien communiqué sur le sujet, avait pourtant fièrement partagé l’année dernière sa participation à la campagne de la LICRA contre le racisme et l’antisémitisme dans le foot. En voila une rigueur qui force le respect.