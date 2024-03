« Joyland », de Saim Sadiq, Grand Prix du Festival Chéries-Chéris

Mardi 29 novembre, au MK2 Bibliothèque, les différents jurys du Festival de cinéma LGBTI+++ se sont succédés sur la scène, pour annoncer les prix de cette 28e compétition, particulièrement riche. Komitid vous a proposé un live tweet hier soir.

En ouverture, Grégory Tilhac, annonce que cette édition a été un grand succès, puisque plus de 15000 personnes ont assisté aux projections sur dix jours.

Jean-Marc Berthon, premier ambassadeur des droits LGBTI+, présent hier soir pour une première intervention publique, a déclaré que « grâce à des films les personnes LGBT+ peuvent rêver le monde à leur image ».

Dans la compétition Fiction, le film pakistanais Joyland de Saim Sadiq, a reçu le Grand Prix. Ce film sur l’histoire entre un homme marié mais sensible et une femme trans, qui avait déjà été couronné de la Queer Palm, est aussi dans la course aux Oscars. Nous y reviendrons bientôt avec une interview de son réalisateur. Autre film récompensé, Le Bleu du caftan, de Maryam Touzani, très beau film marocain.

Le prix d’interprétation est revenu à Kika Sena pour Paloma, film brésilien de Marcelo Gomes.

Dans la compétition documentaire, le Grand Prix a été attribué à La Guerre de Miguel, de la réalisatrice Eliane Raheb. Une coproduction du Liban, d’Allemagne et d’Espagne. Le Prix du Jury ex æquo à None of your business, de Ivana Marinić Kragić (Croatie) et Vilain Garçon, de François Zabaleta (France).

Dans la compétition courts métrages, le Grand Prix est revenu à Hideous, de Yann Gonzalez (Royaume-Uni). Le Prix du Jury ex æquo récompense L’Attente d’Alice Douard (France) et Regarde-moi, de Shuli Huang (Chine). Le Prix spécial du Jury a été attribué aux Créatures qui fondent au soleil, de Diego Céspedes (Chili, France).

Pour la première fois, le festival a souhaité, avec le soutien de l’ONG Solidarité internationale LGBTQI+ (SIL), créé un nouveau prix, le Prix Libertés Chéries, dont Komitid vous avait parlé. Le lauréat de ce prix est le film Camila sortira ce soir, de la réalisatrice argentine Inés María Barrionuevo. Mais le jury de ce prix ont aussi donné des mentions spéciales à Silent Love, de Marek Kozakiewicz (Pologne) et Un Varon, de Fabián Hernández (Colombie).